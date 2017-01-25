В субботу 28 января в лицее 1557 и в школе 853 состоится физико-математическая олимпиада МФТИ для школьников 5-11 классов. В лицее её впервые проведут в два этапа: помимо решения задач спустя две недели организуют еще одну встречу по разбору решений, там же наградят победителей.

Олимпиаду, как и год назад, проведут студенты и аспиранты МФТИ, выпускники зеленоградских школ. Для 11 классов выездная олимпиада Физтеха — один из отборочных этапов на олимпиады «Физтех», которая входят в утверждённый Минобрнауки Перечень олимпиад школьников: её победители и призёры получают существенные льготы при поступлении в вузы. 10-классники, победившие на выездной олимпиаде, получают право участвовать в финале олимпиады Физтех в следующем году. А для учащихся 5-9 классов это прекрасная возможность проверить свои знания на интересных задачах и пообщаться со студентами и преподавателями МФТИ.

«Выездная олимпиада — это хорошая тренировка решения задач перед предстоящими олимпиадами и подготовка к сдаче ЕГЭ по математике и физике», — сообщают организаторы.

Первая часть выездной олимпиады пройдет 28 января: в школе 853 (корпус 913а) начало запланировано на 10:00, в лицее (корпус 344а) — на 14:30. В течение 3 часов (для 5-6 классов) или 4 часов (для 7-11 классов) школьники будут решать задачи. Олимпиада проводится для 5-11 классов по математике и для 7-11 классов по физике.Участники одновременно получают задания по двум предметам, можно писать и только по одному из них. Результаты будут подведены отдельно по каждому предмету.

Вторая встреча в лицее 1557 для разбора решений пройдет позднее (ориентировочная дата — 11 февраля). На ней также можно будет пройти апелляцию, а затем состоится награждение победителей и призёров. Организаторы планируют провести разборы задач для школьников разных классов одновременно в нескольких аудиториях. Для тех, кто не сможет прийти на вторую встречу, решения будут опубликованы на сайте через несколько дней после разбора. А свои баллы участники могут узнать на странице abitu.net, они также будут переданы преподавателям после проверки.

Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться на сайте abitu.net, присоединиться к событию в интернете (в лицее 1557 или в школе 853), распечатать, заполнить и подписать анкету, познакомиться с правилами проведения олимпиады и прийти на неё в день проведения за 30 минут до начала, взяв с собой тонкую тетрадь, ручку и паспорт (или свидетельство о рождении).

До 5 февраля продолжается также онлайн-этап олимпиады «Физтех» по физике (для 7-11 классов) и математике (для 5-11 классов). Победителей и активных участников помимо отбора в финал ожидают ценные призы — электронные гаджеты и фирменные футболки Физтеха.