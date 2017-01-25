Функциональный тренинг — самое расширенное направление фитнеса, которое подходит любому человеку с любыми целями, от спортсменов до новичков-любителей. Функциональная подготовка тренирует организм при выполнении какой-либо задачи работать слажено и максимально эффективно, а значит — безопасно.
Функциональный тренинг принципиально отличается от занятий в тренажерном зале. В процессе тренировок вы обучаетесь двигательным навыкам, развиваете физические способности, выносливость, улучшаете работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем, корректируете фигуру и осанку.
Тренировка по функциональному тренингу в спортивном клубе «Космос» проходит в двух форматах: групповой в мини-группе до 4 человек и персональный. Каждая тренировка длится один час и состоит из нескольких этапов: обязательная разминка, специальная или силовая часть, основная тренировка и заминка. Содержание тренировок постоянно меняются в зависимости от ваших задач. Во время тренировки группа контролируется тренером, каждый получает обратную связь, тренер отвечает на вопросы.
Старший тренер — сертифицированный тренер по фитнесу европейской квалификации, сертифицированный тренером по функциональной подготовке.
Заниматься оптимально три раза в неделю, но можно выбрать удобный график. Занятие проходят каждый день, кроме воскресенья. Самое раннее занятие в 8 утра, самое позднее — в 21 час. Стоимость первого занятия — 400 рублей. Затем по абонементу по 450 рублей за занятие. Срока действия у абонемента нет, это просто пакет занятий.
Недавно в «Космосе» появилось еще одно важное направление: функциональная растяжка — идея проста: каждый человек в связи с современными условиями быта теряет необходимую подвижность в некоторых суставах, что в дальнейшем ограничивает сами движения и человек вынужден изменять модель движения с оптимальной на опасную.
Функциональная растяжка направленна на выявление таких двигательных ограничений и их корректировку при помощи современных методик миофасциального релиза и активной статической растяжки. Занятие подходит всем людям и длится 1,5 часа.
Запись по телефону 8-499-995-06-07. Адрес спорткомплекса «Космос» — проезд 687, дом 15. Дополнительная информация vk.com/cosmosft.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- Скидки!
-
Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений