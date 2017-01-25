Заниматься оптимально три раза в неделю, но можно выбрать удобный график. Занятие проходят каждый день, кроме воскресенья. Самое раннее занятие в 8 утра, самое позднее — в 21 час. Стоимость первого занятия — 400 рублей. Затем по абонементу по 450 рублей за занятие. Срока действия у абонемента нет, это просто пакет занятий.

Недавно в «Космосе» появилось еще одно важное направление: функциональная растяжка — идея проста: каждый человек в связи с современными условиями быта теряет необходимую подвижность в некоторых суставах, что в дальнейшем ограничивает сами движения и человек вынужден изменять модель движения с оптимальной на опасную.

Функциональная растяжка направленна на выявление таких двигательных ограничений и их корректировку при помощи современных методик миофасциального релиза и активной статической растяжки. Занятие подходит всем людям и длится 1,5 часа.

Запись по телефону 8-499-995-06-07. Адрес спорткомплекса «Космос» — проезд 687, дом 15. Дополнительная информация vk.com/cosmosft.