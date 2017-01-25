Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Функциональный тренинг и растяжка — занятия в спорткомплексе «Космос» 25.01.2017 Спорткомплекс «Космос» Реклама

Функциональный тренинг — самое расширенное направление фитнеса, которое подходит любому человеку с любыми целями, от спортсменов до новичков-любителей. Функциональная подготовка тренирует организм при выполнении какой-либо задачи работать слажено и максимально эффективно, а значит — безопасно.

Тренировки строятся согласно научным принципам и постоянно меняются от сложной до простой
Фото: vk.com/cosmosft

Функциональный тренинг принципиально отличается от занятий в тренажерном зале. В процессе тренировок вы обучаетесь двигательным навыкам, развиваете физические способности, выносливость, улучшаете работу эндокринной и сердечно-сосудистой систем, корректируете фигуру и осанку.

Тренировка по функциональному тренингу в спортивном клубе «Космос» проходит в двух форматах: групповой в мини-группе до 4 человек и персональный. Каждая тренировка длится один час и состоит из нескольких этапов: обязательная разминка, специальная или силовая часть, основная тренировка и заминка. Содержание тренировок постоянно меняются в зависимости от ваших задач. Во время тренировки группа контролируется тренером, каждый получает обратную связь, тренер отвечает на вопросы.

Старший тренер — сертифицированный тренер по фитнесу европейской квалификации, сертифицированный тренером по функциональной подготовке.

Функциональный тренинг может удивить вас своей оригинальностью, ведь он принципиально отличается от занятий в тренажерном зале
Фото: vk.com/cosmosft

Заниматься оптимально три раза в неделю, но можно выбрать удобный график. Занятие проходят каждый день, кроме воскресенья. Самое раннее занятие в 8 утра, самое позднее — в 21 час. Стоимость первого занятия — 400 рублей. Затем по абонементу по 450 рублей за занятие. Срока действия у абонемента нет, это просто пакет занятий.

Недавно в «Космосе» появилось еще одно важное направление: функциональная растяжка — идея проста: каждый человек в связи с современными условиями быта теряет необходимую подвижность в некоторых суставах, что в дальнейшем ограничивает сами движения и человек вынужден изменять модель движения с оптимальной на опасную.

Функциональная растяжка направленна на выявление таких двигательных ограничений и их корректировку при помощи современных методик миофасциального релиза и активной статической растяжки. Занятие подходит всем людям и длится 1,5 часа.

Запись по телефону 8-499-995-06-07. Адрес спорткомплекса «Космос» — проезд 687, дом 15. Дополнительная информация vk.com/cosmosft.

Занятия функциональной растяжкой корректируют потерю подвижности
 Реклама
В «Автолидере» замена масла и передних колодок по 250 рублей. Объявления
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
«Language School» приглашает на краткосрочные курсы английского, итальянского и испанского языков Объявления
Бутик детской одежды LIONKIDS. Pulka, Аt Play, Chobi, Mayoral, Silver Spoon, Маленькая леди Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Реклама