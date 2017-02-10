Прекрасное ценовое предложение, качественный профилированный брус и передовые технологии сборки — вот отправные точки вашего будущего семейного дома!
На выставочной площадке можно увидеть своими глазами и оценить качество построек и используемых материалов. Выставочная площадка находится по адресу: Зеленоград, проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1. Наши специалисты подробно проконсультируют, помогут подобрать дом или баню, отвечающую всем вашим требованиям и пожеланиям. На выставочной площадке представлены дома разных типов, цены на дома и бани одни из самых низких в Московском регионе. Так же компания «ДачаЗел» производит такие работы как: достройка, реконструкция уже построенных строений, разводка инженерных систем, косметический и капитальный ремонт. Работы производятся высококвалифицированными сотрудниками имеющими многолетний опыт, по договору подряда с предоставлением гарантии и полным техническим надзором.
Также, если вы предъявите распечатанный или сфотографированный купон на скидку расположенный ниже — то получите скидку до 50000 руб на дополнительные опции при заключении договора на строительство, подробные условия проведения акции узнавайте у наших менеджеров.
Компания «ДачаЗел» строит дома уже более 14 лет, более 700 построенных объектов в Солнечногорском, Клинском, Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Рузском, районах Московской области. За долгие годы работы специалисты компании накопили бесценный опыт для воплощения вашей мечты в жизнь, о чем говорят многочисленные отзывы клиентов. Мы поможем вам сделать правильный выбор, ведь достаточно просто ошибиться с выбором дома или бани когда это делаешь первый раз в жизни. Мы являемся участниками многочисленных выставок (подтверждено сертификатами участника), участник премии Национальный Знак Качества.
Компания имеет собственные лесозаготовочные базы в экологически чистом районе Вологодской области для заготовки древесины (только зимний северный лес), а также собственное производство профилированного бруса и других материалов. Это позволяет нам предлагать своим заказчикам приемлемые цены и гибкую систему скидок при отличном качестве материала.
На сайте компании www dachazel.ru представлено более сотни популярных проектов домов и бань, с индивидуальной планировкой, для сезонного и круглогодичного проживания от маленьких дачных домиков до коттеджей для большой семьи, гостевые домики и банные комплексы. Так же производим строительство по индивидуальным проектам, можем переделать проект по вашим пожеланиям без удорожания постройки.
Партнер компании «Почта Банк» предоставляет кредиты для наших заказчиков по льготной процентной ставке 1% (условия уточняйте у наших менеджеров).
В связи с ближайшим сезонным повышением цен на строительные материалы, рекомендуем всем желающим начать строительство в новом строительном сезоне, поторопиться с выбором проекта и заключением договора по зимним ценам с учетом сезонных скидок, тем самым сэкономить до 20% от стоимости дома .
Заключить договор, зафиксировав стоимость можно сейчас, а строить летом. Данное предложение действует до 1 марта включительно.
Строительство загородного дома в период кризиса и нестабильности курсов валют — лучший способ обезопасить свои накопления.
Держим цены на уровне 2012 года!
Выставочная площадка компании расположена по адресу: г. Зеленоград проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1.
Подробную информацию можно получить по телефонам: 8(926)573-86-62; 8 (926)277-48-36; 8(499)398-02-11.
- Все лечение -10%
-
Комплексная чистка
всего за 3300 р .
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- LIONKIDS
-
ТЦ «Столица», 2 этаж
корпус 2309А
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений