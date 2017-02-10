Компания имеет собственные лесозаготовочные базы в экологически чистом районе Вологодской области для заготовки древесины (только зимний северный лес), а также собственное производство профилированного бруса и других материалов. Это позволяет нам предлагать своим заказчикам приемлемые цены и гибкую систему скидок при отличном качестве материала.

На сайте компании www dachazel.ru представлено более сотни популярных проектов домов и бань, с индивидуальной планировкой, для сезонного и круглогодичного проживания от маленьких дачных домиков до коттеджей для большой семьи, гостевые домики и банные комплексы. Так же производим строительство по индивидуальным проектам, можем переделать проект по вашим пожеланиям без удорожания постройки.

Партнер компании «Почта Банк» предоставляет кредиты для наших заказчиков по льготной процентной ставке 1% (условия уточняйте у наших менеджеров).

В связи с ближайшим сезонным повышением цен на строительные материалы, рекомендуем всем желающим начать строительство в новом строительном сезоне, поторопиться с выбором проекта и заключением договора по зимним ценам с учетом сезонных скидок, тем самым сэкономить до 20% от стоимости дома .

Заключить договор, зафиксировав стоимость можно сейчас, а строить летом. Данное предложение действует до 1 марта включительно.

Строительство загородного дома в период кризиса и нестабильности курсов валют — лучший способ обезопасить свои накопления.

Держим цены на уровне 2012 года!

Выставочная площадка компании расположена по адресу: г. Зеленоград проспект Генерала Алексеева, дом 17, строение 1.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8(926)573-86-62; 8 (926)277-48-36; 8(499)398-02-11.