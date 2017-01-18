Три полосы Ленинградского шоссе перекрыло ДТП между Чёрной Грязью и Елино. Авария произошла 18 января около 17:30.

Меньше чем за час выросла почти семикилометровая пробка. Затор взял начало за два километра до поворота к Шереметьево.