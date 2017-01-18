Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Из-за ДТП на Ленинградском шоссе остановилось движение в область 18.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Три полосы Ленинградского шоссе перекрыло ДТП между Чёрной Грязью и Елино. Авария произошла 18 января около 17:30.

Меньше чем за час выросла почти семикилометровая пробка. Затор взял начало за два километра до поворота к Шереметьево.

По состоянию на 18:20 пробка на Ленинградском шоссе в сторону области превысила 6 км
Яндекс.Пробки

К 19:15 движение на участке практически полностью пришло в норму.

 Реклама
ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне. Всё нужное для детей, не выезжая из города. Объявления
Впервые в Зеленограде — конкурс по поеданию бургеров на скорость Объявления
Школа «Фуэте» открывает дополнительный набор в группу художественного творчества Объявления
Новая линейка полуфабрикатов «Деревенское застолье» от корчмы «Диканька». Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.

 Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
ТОМОГРАД

МРТ головного мозга
с сосудами всего 4800 руб.

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
20 лет работы!
20 лет успешной работы !

Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
БАБИН ДВОР

Настоящая русская
баня на дровах.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама