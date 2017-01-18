Три полосы Ленинградского шоссе перекрыло ДТП между Чёрной Грязью и Елино. Авария произошла 18 января около 17:30.
Меньше чем за час выросла почти семикилометровая пробка. Затор взял начало за два километра до поворота к Шереметьево.
По состоянию на 18:20 пробка на Ленинградском шоссе в сторону области превысила 6 км
Яндекс.Пробки
К 19:15 движение на участке практически полностью пришло в норму.
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