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Во «Флейте» объявили загадочные пожарные учения 17.01.2017 ZELENOGRAD.RU

В выходные жителей корпуса 360 озадачили объявлением, вывешенным на подъездах: «С 16 до 20 января в вашем доме будут проводиться пожарно-тактические занятия». Подписала объявление управляющая компания «Жилищник района Савелки», которая заранее просила извинения у жильцов за доставленные неудобства.

Неудобства в случае учений (или занятий) — это возможная эвакуация жильцов в любое время, присутствие пожарно-спасательного отряда в доме и нескольких единиц техники во дворе, «зачистка» мест общего пользования в подъезде и личного транспорта во дворах. Учения предполагают отработку сотрудниками МЧС действий по определенному сценарию — это имитация пожара, взрыва, наводнения и других чрезвычайных ситуаций, подразумевающая спасение людей. Словом, жильцам мало не покажется.

Как выяснилось, «Жилищник района Савелки» действительно проводит «пожарно-тактические учения» — хотя по закону о пожарной безопасности, на которой сам же ссылается в объявлении, этим должны заниматься противопожарные службы. В диспетчерской пояснили, что «Жилищник» предупредил: «Если кто-то будет звонить по этому поводу, скажите, что да, учения проводятся». Здесь заверили, что жильцам не надо как-то готовиться к этому мероприятию. В руководстве «Жилищника» Zelenograd.ru сказали, что ничего не знают об учениях и отослали к специалисту Ивану Абушеву, который оказался недоступен для комментариев. Старшего по дому о готовящихся учениях не предупредили.

В жилых домах пожарно-тактические учения вообще не проводятся, пояснили Zelenograd.ru в зеленоградском управлении МЧС. Не планировали пожарные учения и в корпусе 360. Обычно такие учения проходят в организациях и учреждениях — в школах, вузах, медицинских учреждениях.

Если «Жилищник» взялся наконец-то за проверку пожарной безопасности дома — это можно только приветствовать. Противопожарного оборудования во «Флейте» нет, старую электропроводку во время капитального ремонта не меняли. Но если управляющая компания под видом «учений» решила провести какие-то иные проверки в жилом фонде — это как минимум неудачная шутка.

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