Как выяснилось, «Жилищник района Савелки» действительно проводит «пожарно-тактические учения» — хотя по закону о пожарной безопасности, на которой сам же ссылается в объявлении, этим должны заниматься противопожарные службы. В диспетчерской пояснили, что «Жилищник» предупредил: «Если кто-то будет звонить по этому поводу, скажите, что да, учения проводятся». Здесь заверили, что жильцам не надо как-то готовиться к этому мероприятию. В руководстве «Жилищника» Zelenograd.ru сказали, что ничего не знают об учениях и отослали к специалисту Ивану Абушеву, который оказался недоступен для комментариев. Старшего по дому о готовящихся учениях не предупредили.

В жилых домах пожарно-тактические учения вообще не проводятся, пояснили Zelenograd.ru в зеленоградском управлении МЧС. Не планировали пожарные учения и в корпусе 360. Обычно такие учения проходят в организациях и учреждениях — в школах, вузах, медицинских учреждениях.

Если «Жилищник» взялся наконец-то за проверку пожарной безопасности дома — это можно только приветствовать. Противопожарного оборудования во «Флейте» нет, старую электропроводку во время капитального ремонта не меняли. Но если управляющая компания под видом «учений» решила провести какие-то иные проверки в жилом фонде — это как минимум неудачная шутка.