«Вокруг света за четыре часа» — театрализованный бал с таким названием прошёл в ДК(КЦ) «Зеленоград» на исходе новогодних праздников, на Старый новый год. Всё началось с торжественного полонеза, а потом пары закружились в вальсах: большом, фигурном, испанском, вальс Людовика XV, вальсе-экосезе, вальсе-гавоте, вальсе-мазурке. Сколько вальсов вы знаете? А дамы и кавалеры на балу знали их десятки. Zelenograd.ru расспросил участников о том, как это — танцевать во фраках и кринолинах в 2017 году.
Галина, жизнерадостная дама в синем: — Я из города Твери, занимаюсь танцами для души уже пяти лет. Знаю порядка 30 бальных танцев — полонез, мазурка, малый фигурный вальс, венгерский бальный. И они все любимые, везде есть красивые фигуры. На самом деле, танцевать несложно. Наоборот, танцы хорошо укрепляют мышцы и создают прекрасное настроение на весь день. На балы я хожу из-за атмосферы. Здесь все так красиво, интеллигентно, прекрасные дамы в разноцветных платьях, очаровательная музыка. Всё-таки я хотела бы попробовать пожить во времена Пушкина, может быть, удалось бы вместе с ним потанцевать.
Анатолий, галантный и весёлый кавалер с чёрной бабочкой: - Я приехал сюда из Калининграда, с Прибалтики. Ехать сутки, но ради такой удивительной атмосферы я готов на все. Очень сильно поднимается настроение от таких мероприятий, и чувствуешь себя на седьмом небе от счастья. Приезжаю на балы два раза в месяц. Мне очень нравится бальные танцы, я их всех знаю — учил с помощью видео-уроков в интернете. Любимый у меня большой фигурный вальс, в нём есть очень сложные фигуры, но все равно он очень красивый. Такой вальс танцевали еще при дворе в шикарных нарядах. А этот бал не уступает по своей пышности дворцовому.
Дресс-код на балу строгий: смокинг, фрак или жилетка для кавалеров, длинные исторические или вечерние платья для дам, обязательно для всех — перчатки. Костюмы продумывают и готовят заранее, кто-то берет напрокат, кто-то шьёт — и это отдельное развлечение и предвкушение.
Управляет балом его распорядитель - Виталий Митин, ведущий студии «Зеленоградский бал» ДК(КЦ), режиссер-балетмейстер, один из московских инициаторов возрождения бальных традиций в России.
Инна, задумчивая дама в бежевом (медицинский работник): — Меня привлекает в бальных танцах движения, разные фигуры. И, конечно же, пышные платья, которые мы делаем сами, вручную. Я знаю около 50 танцев, мой любимый — венгерский бальный танец. В нем очень много замечательных фигур. Вообще, все бальные танцы красивые, без прыжков и лишних движений, но в то же время они все быстрые — иногда даже после одного танца дыхание сбивается. Все чаще, я понимаю, что родилась не в том веке. Я должна была появиться на свет в веке XVII или XIX, чтобы танцевать на балах.
Владимир, остроумный кавалер с белой бабочкой: - Меня всегда привлекали танцы. Это прекрасная возможность подвигаться, укрепить свои мышцы. Раньше я занимался спортивными танцами, но с недавнего времени увлекся историческими бальными. Уже знаю около 40 видов бальных танцев: вальс-гавот, мазурка, вальс Людовика XV, падеграс, вальс «Жизнь художника» и многие другие. Мне очень нравится полька-фокстрот. Это энергичный и задорный танец, но невероятно красивый. В нём ты как будто летаешь. Веселый танец еще полька-тройка, когда под руками у тебя две дамы, и ты ими руководишь. Хотелось бы попасть во время расцвета балов, век в XIX. Но ненадолго. Поплясать на балах и вернуться.
Вальсы сменяют русские танцы: русский лирический, cударушка, московская кадриль. Подростки, которые приходят в ДК на занятия, с удивлением засматриваются на танцующих — как будто попали внутрь школьного «Евгения Онегина» или в исторический блокбастер. Потом приходит очередь венгерки, бразильского матчиша, вирджинского рила, непременных бальных игр — ручейка и котильона.
Тамара, улыбчивая дама в шляпке: — Я пришла сюда, чтобы получить эмоции, настроение, порадоваться жизни. Знаю около 98 танцев, изучаю разные направления танцев: разные виды контрдансов, полек, вальсов. Все это не сложно, надо ведь хоть когда-нибудь мозги напрягать. Первоначально было немного трудно, очень сильно уставала, но потом, когда запоминаешь, какие фигуры идут друг за другом, становится гораздо легче и проще. Бальные танцы — это лучшая зарядка для тела и души. Я интересуюсь балами около пяти лет. Всё началось с того, что я купила себе красивое бальное платье, а потом уже к нему начала искать занятия по бальным танцам, чтобы его надевать на балы.
Константин (преподаватель информатики): — Я пришел сюда один, потому что знаю: кавалеров на балах всегда не хватает и на них большой спрос. Мне нравятся бальные танцы. Знаю порядка 30 видов, мой любимый танец — богемская полька. Он очень экспрессивный, в нем есть множество разных интересных фигур, например, циркуль. Он сложный, конечно, но всему можно научиться.
Не помню точно, когда именно я захотел заняться историческими бальными танцами. Однажды мне захотелось раскрепоститься, узнать для себя что-то новое, необычное. Так и стал заниматься. Всегда нравились люди, которые занимаются танцами. Они всегда открыты, собраны, у них хорошая осанка, нет сутулости, как у большинства остальных. Такие люди всегда полны вдохновения. И теперь, благодаря бальным танцам, я стал одним из них.
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