Галина, жизнерадостная дама в синем: — Я из города Твери, занимаюсь танцами для души уже пяти лет. Знаю порядка 30 бальных танцев — полонез, мазурка, малый фигурный вальс, венгерский бальный. И они все любимые, везде есть красивые фигуры. На самом деле, танцевать несложно. Наоборот, танцы хорошо укрепляют мышцы и создают прекрасное настроение на весь день. На балы я хожу из-за атмосферы. Здесь все так красиво, интеллигентно, прекрасные дамы в разноцветных платьях, очаровательная музыка. Всё-таки я хотела бы попробовать пожить во времена Пушкина, может быть, удалось бы вместе с ним потанцевать.

Анатолий, галантный и весёлый кавалер с чёрной бабочкой: - Я приехал сюда из Калининграда, с Прибалтики. Ехать сутки, но ради такой удивительной атмосферы я готов на все. Очень сильно поднимается настроение от таких мероприятий, и чувствуешь себя на седьмом небе от счастья. Приезжаю на балы два раза в месяц. Мне очень нравится бальные танцы, я их всех знаю — учил с помощью видео-уроков в интернете. Любимый у меня большой фигурный вальс, в нём есть очень сложные фигуры, но все равно он очень красивый. Такой вальс танцевали еще при дворе в шикарных нарядах. А этот бал не уступает по своей пышности дворцовому.