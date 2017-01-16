Сейчас заменить права можно только в одном московском МФЦ, сообщает пресс-служба московских центров госуслуг, услугу распространят на десять учреждений. Срок оформления новых прав — пять дней, забирать их надо также в МФЦ. При этом в автоинспекции по-прежнему продолжают менять права. Для оформления новых прав в случае их потери или кражи нужен паспорт, заявление о выдаче прав и оплаченная госпошлина. Если права меняются в связи с истечением срока действия, нужна также медицинская справка. Центры госуслуг работают каждый день с 8:00 до 20:00.

В ведении ГИБДД остается получение прав впервые и получение прав управления транспортом нового образца.