Замена прав по окончании срока их действия, при потере, порче или краже оформлялась в ГИБДД, но с февраля эту услугу можно получить и в МФЦ «Мои документы» в 1 микрорайоне — без привязки к месту жительства. Здесь же выдают водительские удостоверения международного образца.
Сейчас заменить права можно только в одном московском МФЦ, сообщает пресс-служба московских центров госуслуг, услугу распространят на десять учреждений. Срок оформления новых прав — пять дней, забирать их надо также в МФЦ. При этом в автоинспекции по-прежнему продолжают менять права. Для оформления новых прав в случае их потери или кражи нужен паспорт, заявление о выдаче прав и оплаченная госпошлина. Если права меняются в связи с истечением срока действия, нужна также медицинская справка. Центры госуслуг работают каждый день с 8:00 до 20:00.
В ведении ГИБДД остается получение прав впервые и получение прав управления транспортом нового образца.
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