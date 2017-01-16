Комментировать
Обеды в офис от НормаФуд
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Заменить водительские права с 1 февраля можно в центре госуслуг в корпусе 128 16.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Замена прав по окончании срока их действия, при потере, порче или краже оформлялась в ГИБДД, но с февраля эту услугу можно получить и в МФЦ «Мои документы» в 1 микрорайоне — без привязки к месту жительства. Здесь же выдают водительские удостоверения международного образца.

Сейчас заменить права можно только в одном московском МФЦ, сообщает пресс-служба московских центров госуслуг, услугу распространят на десять учреждений. Срок оформления новых прав — пять дней, забирать их надо также в МФЦ. При этом в автоинспекции по-прежнему продолжают менять права. Для оформления новых прав в случае их потери или кражи нужен паспорт, заявление о выдаче прав и оплаченная госпошлина. Если права меняются в связи с истечением срока действия, нужна также медицинская справка. Центры госуслуг работают каждый день с 8:00 до 20:00.

В ведении ГИБДД остается получение прав впервые и получение прав управления транспортом нового образца.

 Реклама
Новая линейка полуфабрикатов «Деревенское застолье» от корчмы «Диканька». Объявления
Курсы подготовки к школе «Хедвиг» приглашают детей 4-5 лет в группу «Совята» Объявления
В «Фуэте» открылись уникальные занятия для слабослышащих и глухих детей Объявления
Запись на курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ до 18 января. Курсы проектов. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14

 Реклама
Скидки!

Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

все для пэчворка
декупажа, украшений

 Реклама
© 1997–2015 Зеленоград.ру
Совсем рядом!

Клиника в Андреевке
8(495)765-89-14
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама