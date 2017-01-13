Буквально за несколько минут в сторону области выросла пятикилометровая пробка от торгового комплекса «Отрада» до поворота на заправку «Лукойл». Замедлилось движение и в сторону Москвы, поскольку аварию можно объехать только по встречной полосе. В ДТП никто не пострадал.