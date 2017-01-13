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Бункеровоз со снегом «догнал» маршрутку на Пятницком шоссе. В сторону области выросла пробка 13.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Машина, перевозившая бункер со снегом, врезалась сзади в маршрутное такси 460 на Пятницком шоссе около половины шестого вечера 13 января.

Лена Родина / vk.com/zelaoauto

Буквально за несколько минут в сторону области выросла пятикилометровая пробка от торгового комплекса «Отрада» до поворота на заправку «Лукойл». Замедлилось движение и в сторону Москвы, поскольку аварию можно объехать только по встречной полосе. В ДТП никто не пострадал.

Яндекс.Пробки

Один из очевидцев в сообществе автолюбителей Зеленограда во «ВКонтакте» призвал помочь пассажирам маршрутки, оказавшимся из-за аварии на обочине, добраться до дома.

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