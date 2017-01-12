2 комментария
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Наркоман попался при попытке спрятать амфетамин 12.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Более девяти граммов амфетамина изъяли полицейские у 29-летнего пассажира «Вольво». Автоинспекторы остановили автомобиль 11 января напротив дома 3 на Солнечной аллее для проверки документов. Кроме 30-летнего водителя, в салоне находился другой зеленоградец, чья нервозность вызвала у стражей порядка подозрение.

Мужчина с явными признаками наркотического опьянения достал из внутреннего кармана куртки пачку сигарет, которую сначала попытался спрятать, а потом и вовсе выбросить. В присутствии понятых полицейские досмотрели нервного пассажира. В изъятой сигаретной пачке они обнаружили два свёртка с порошком, оказавшимся амфетамином общей массой более 9 граммов, что классифицируется как крупный размер и считается тяжким преступлением с максимальным сроком наказания до 10 лет лишения свободы.

Как сообщает зеленоградское УВД, до окончания разбирательства задержанного отпустили под подписку о невыезде.

Ещё четверых человек зеленоградские полицейские поймали с поличным в период с 3 по 8 января. При досмотре у задержанных изъяли несколько видов наркотиков: «спайс», амфетамин, метанон и героин. Все подозреваемые также находятся под подпиской о невыезде.

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Обсуждение
Rescuer Kozlov
Вчера, 23:52
Э... А как менты определили, что это амфетамин? Попробовали, или на слово поверили? Или подкинули заведомо проверенный преп?
Rescuer Kozlov
Вчера, 23:58
Предлагаю новость:
сегодня, 12 января, продавцы "Пятерочки" в одиннадцатом микрорайоне успешно реализовали около тонны (цифра условная, не считал) наркотика этанола в различных готовых для уподребленя "per os" формах... Задерживать их никто не собирался, ибо всем пох...
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