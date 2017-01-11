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В МИЭТе начались реформы. Деканаты заменит департамент учебной работы, факультетов скоро не станет 11.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Созданный в университете департамент организации и сопровождения учебной работы станет централизованной структурой, в которой будут решаться все вопросы, связанные с жизнью и учёбой студентов, рассказала в предновогоднем интервью МИЭТ-ТВ проректор по учебной работе Ирина Игнатова.

Центр решения вопросов

Подобные департаменты уже появились во многих вузах. В МИЭТе цель его создания — улучшение работы с обращениями студентов и по широкому кругу вопросов: стипендии, поселение в общежитие, успеваемость, индивидуальные планы обучения, работа с отстающими, для которых по новому закону тоже создаются индивидуальные планы на год с датами пересдач (в течение этого года «двоечников» не отчислят независимо от числа несданных экзаменов и зачетов).

Обращаться в департамент можно будет очно и через колл-центр, причем сделать это смогут не только студенты, но и их родители, а также абитуриенты. В недалеком будущем департамент начнёт принимать и электронные запросы. Работать он будет в учебное время по будням и по субботам.

«У нас произошёл серьёзный скачок по автоматизации учёта всех студентов и их параметров, и теперь через этот центр мы будет решать все вопросы», — говорит Игнатова.
Видео: МИЭТ / youtube.com
Доступ к учебным материалам из любого места

Чем же будут заниматься деканы и деканаты факультетов, которые раньше вели учебные дела? К слову, набор на факультеты МИЭТа еще несколько лет назад был заменен на набор по направлениям обучения, как и в других вузах страны.

«Руководители факультетов продолжат свою работу во всём, кроме взаимодействия со студенчеством», — сообщается в репортаже МИЭТа. Однако, по словам Игнатовой, в течение 2017 года ректор МИЭТа должен принять решение относительно структурных единиц, которые будут созданы вместо факультетов, и определить, как и когда это произойдёт.

О планах развития МИЭТа как «электронного университета» сообщил и ректор вуза Владимир Беспалов в недавнем интервью студенческому изданию «Инверсия». В первую очередь это означает перевод образовательного контента в электронную форму.

«Студенты должны иметь доступ к учебным материалам из любого места. Эта не новая задача, мы решаем и будем продолжать её решать. Другой вопрос — организационный. Мы упростим процесс получения справок и другой служебной информации. Также хочется сделать более доступными каналы связи с руководством: для этого на сайте вуза появится форма обратной связи», — рассказал ректор.

По его словам, департамент учебной работы будет играть роль «объединённого деканата» — «одного окна», по примеру государственных служб, в котором можно будет получать все необходимые услуги и справки.

«Единый студенческий офис» расположится на самом проходном месте, в 1-м корпусе МИЭТа, в бывших помещениях типографии и медиацентра у центральной лестницы. Его надеются запустить сразу после ремонта помещений уже в начале 2017 года.

В учебе студентов уже появилось много новшеств, которые также будет курировать новый департамент — необходимость изменений назрела, они соответствуют всем новым законам, утверждают в МИЭТе. Так, скоро упразднят зачетные недели перед сессиями: «Это позволит преподавателям и студентам назначить удобное расписание в конце семестра и организовать индивидуальный подход».

На базе выпускающих кафедр и ведущих научных лабораторий университета сейчас формируются новые программы развития совместно с технологическими и промышленными партнёрами МИЭТа. «Поднять качество образования и исследований на новый уровень можно только при тесном сотрудничестве университета с предприятиями, и новая структура вуза позволит сделать это оптимальным образом», — заявил Беспалов.

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Обсуждение
Людмила Тарасовна
Вчера, 10:32
Ну класс, чё. Курилку в 3-м корпусе только жаль закрыли, хорошо там было)
Барри
Вчера, 11:42
Курилка тоже перешла в электронный вид, вейпите по скайпу.
Lucky Angel
Вчера, 11:55
Что значит "отмена факультетов". А выпускающие кафедры куда будут относиться?
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