Созданный в университете департамент организации и сопровождения учебной работы станет централизованной структурой, в которой будут решаться все вопросы, связанные с жизнью и учёбой студентов, рассказала в предновогоднем интервью МИЭТ-ТВ проректор по учебной работе Ирина Игнатова.
Подобные департаменты уже появились во многих вузах. В МИЭТе цель его создания — улучшение работы с обращениями студентов и по широкому кругу вопросов: стипендии, поселение в общежитие, успеваемость, индивидуальные планы обучения, работа с отстающими, для которых по новому закону тоже создаются индивидуальные планы на год с датами пересдач (в течение этого года «двоечников» не отчислят независимо от числа несданных экзаменов и зачетов).
Обращаться в департамент можно будет очно и через колл-центр, причем сделать это смогут не только студенты, но и их родители, а также абитуриенты. В недалеком будущем департамент начнёт принимать и электронные запросы. Работать он будет в учебное время по будням и по субботам.
Чем же будут заниматься деканы и деканаты факультетов, которые раньше вели учебные дела? К слову, набор на факультеты МИЭТа еще несколько лет назад был заменен на набор по направлениям обучения, как и в других вузах страны.
«Руководители факультетов продолжат свою работу во всём, кроме взаимодействия со студенчеством», — сообщается в репортаже МИЭТа. Однако, по словам Игнатовой, в течение 2017 года ректор МИЭТа должен принять решение относительно структурных единиц, которые будут созданы вместо факультетов, и определить, как и когда это произойдёт.
О планах развития МИЭТа как «электронного университета» сообщил и ректор вуза Владимир Беспалов в недавнем интервью студенческому изданию «Инверсия». В первую очередь это означает перевод образовательного контента в электронную форму.
«Студенты должны иметь доступ к учебным материалам из любого места. Эта не новая задача, мы решаем и будем продолжать её решать. Другой вопрос — организационный. Мы упростим процесс получения справок и другой служебной информации. Также хочется сделать более доступными каналы связи с руководством: для этого на сайте вуза появится форма обратной связи», — рассказал ректор.
По его словам, департамент учебной работы будет играть роль «объединённого деканата» — «одного окна», по примеру государственных служб, в котором можно будет получать все необходимые услуги и справки.
«Единый студенческий офис» расположится на самом проходном месте, в 1-м корпусе МИЭТа, в бывших помещениях типографии и медиацентра у центральной лестницы. Его надеются запустить сразу после ремонта помещений уже в начале 2017 года.
В учебе студентов уже появилось много новшеств, которые также будет курировать новый департамент — необходимость изменений назрела, они соответствуют всем новым законам, утверждают в МИЭТе. Так, скоро упразднят зачетные недели перед сессиями: «Это позволит преподавателям и студентам назначить удобное расписание в конце семестра и организовать индивидуальный подход».
На базе выпускающих кафедр и ведущих научных лабораторий университета сейчас формируются новые программы развития совместно с технологическими и промышленными партнёрами МИЭТа. «Поднять качество образования и исследований на новый уровень можно только при тесном сотрудничестве университета с предприятиями, и новая структура вуза позволит сделать это оптимальным образом», — заявил Беспалов.
- 20 лет работы!
-
Зимний уход за зубами.
Сейчас актуально.
- БАБИН ДВОР
-
Настоящая русская
баня на дровах.
- Скидки!
-
Новый "Крутышка"
в ТК "Панфиловский"
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений