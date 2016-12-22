Магазин работает в корпусе 426а более десяти лет, лишь теперь прокуратура измерила расстояние от его дверей до территории ближайших школ. В результате табак продавать запретили, алкоголь пока нет. При этом в том же здании находится магазинчик, куда заходят в основном за пивом и сигаретами — на него запрет не распространился.

О запрете торговли сигаретами Zelenograd.ru рассказали в магазине. Ближайшие к «Десяточке» образовательные учреждения — это школа №618 и школа «Глобус». «Рядом» — это по ФЗ №15 менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград. Меряется расстояние от крыльца торгового предприятия до забора школы или детского сада. Для магазина-нарушителя расстояние «менее чем 100 метров» означает штраф до 120 тысяч рублей, не считая запрета торговли табаком.



В июле по той же причине запретили продавать сигареты четырем магазинам в 6, 16, 20 микрорайонах и МЖК.

При этом замеры расстояния между школами и магазинами, торгующими алкоголем (в этом случае также действует ограничение 100 метров), проводятся по пешеходным дорожкам, тротуарам, краям проезжих частей, аллеям. То есть, магазин может быть хорошо виден от школы, но находится, с точки зрения закона, на расстоянии больше 100 метров от школы или детсада.