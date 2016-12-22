4 комментария
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Магазину «Десяточка» в 4 микрорайоне запретили торговать сигаретами из-за близости школы 22.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Магазин работает в корпусе 426а более десяти лет, лишь теперь прокуратура измерила расстояние от его дверей до территории ближайших школ. В результате табак продавать запретили, алкоголь пока нет. При этом в том же здании находится магазинчик, куда заходят в основном за пивом и сигаретами — на него запрет не распространился.

О запрете торговли сигаретами Zelenograd.ru рассказали в магазине. Ближайшие к «Десяточке» образовательные учреждения — это школа №618 и школа «Глобус». «Рядом» — это по ФЗ №15 менее чем 100 метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград. Меряется расстояние от крыльца торгового предприятия до забора школы или детского сада. Для магазина-нарушителя расстояние «менее чем 100 метров» означает штраф до 120 тысяч рублей, не считая запрета торговли табаком.

В июле по той же причине запретили продавать сигареты четырем магазинам в 6, 16, 20 микрорайонах и МЖК.

При этом замеры расстояния между школами и магазинами, торгующими алкоголем (в этом случае также действует ограничение 100 метров), проводятся по пешеходным дорожкам, тротуарам, краям проезжих частей, аллеям. То есть, магазин может быть хорошо виден от школы, но находится, с точки зрения закона, на расстоянии больше 100 метров от школы или детсада.

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Обсуждение
Елена Премудрая
Вчера, 20:21
Дети, они такие шустрые, и больше 100 метров могут пробежать. Надо выносить торговлю за пределы города, в Зеленопарк, например. Кому очень надо, пусть туда и едут :)
Ириска @@@
Вчера, 20:43
Что за бред? Раньше у Десяточки киоск стоял еще ближе к школе и ничего. Тогда надо во всех районах запретить торговлю, т.к. повсюду школы и детские сады.
Барри
Вчера, 22:31
О да. Потом запретят крепкий алкоголь. Потом здравствуй перекрёсток. Схема по-океановски.
Андрей Л*****
Вчера, 23:35
Может лучше школу закрыть? Задрало за сигаретами за тридевять земель ездить. В итоге беру блоками и курю больше.
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