Спортивный комплекс «Космос» впервые в Зеленограде проводит «Ночь батутов» — прыжки без ограничений с 22 до 6 утра. Первая пройдет 24 декабря, в ночь с субботы на воскресенье.
Опытный инструктор покажет, как безопасно прыгать и приземляться. Всю ночь для посетителей открыты скалодром и веревочный парк — они включены в стоимость. Для отдыха и восстановления сил работает кафе.
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