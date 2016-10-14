Спортивный комплекс «Космос» впервые в Зеленограде проводит «Ночь батутов» — прыжки без ограничений с 22 до 6 утра. Первая пройдет 24 декабря, в ночь с субботы на воскресенье.

Опытный инструктор покажет, как безопасно прыгать и приземляться. Всю ночь для посетителей открыты скалодром и веревочный парк — они включены в стоимость. Для отдыха и восстановления сил работает кафе.