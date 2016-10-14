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«Ночь батутов» в спорткомплексе Cosmos — 24 декабря 19.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Спортивный комплекс «Космос» впервые в Зеленограде проводит «Ночь батутов» — прыжки без ограничений с 22 до 6 утра. Первая пройдет 24 декабря, в ночь с субботы на воскресенье.

Опытный инструктор покажет, как безопасно прыгать и приземляться. Всю ночь для посетителей открыты скалодром и веревочный парк — они включены в стоимость. Для отдыха и восстановления сил работает кафе.

Стоимость при предварительном бронировании и оплате — 650 рублей. Прийти без записи — 900 рублей. Просто прийти, но не прыгать — бесплатно. Для записи надо позвонить 8-499-995-06-07 или заполнить форму.

Адрес спорткомплекса «Космос»: проезд 687, дом 15.

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