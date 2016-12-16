Детский билет стоит 800 рублей, для второго ребенка (брата или сестры) — 600 рублей. Для родителей и детей до двух лет вход бесплатный. В 18:00 для всех вход свободный. На счет родителей детей, пришедших на ёлку, и тех, кто придет на афро-танцы, будет зачислено по 100 рублей, которые можно израсходовать до 8 января на любые услуги комплекса — батуты, скалодром, танцы, функциональный тренинг, кафе. Подробнее.

Спортивно-развлекательный центр «Космос»: Зеленоград, проезд 687, дом 15

Можно добраться на автобусе №25 до остановки «Улица Каменка» или на автобусах №32, 14, 22 до ост. «Пенсионный фонд», далее 10-15 минут пешком.