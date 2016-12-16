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Усадьба Jazz Kids и зеленоградский центр «Космос» приглашают на ёлку в африканском стиле 16.12.2016 ZELENOGRAD.RU

У нас мороз, а в Африке жара — и можно перенестись туда, побывав на AFROёлке. Лев Вараба и бык Кумбо, путешествие в настоящее африканское королевство, звонкие барабаны, танцы будут интересны и и маленьким, и взрослым.

Фото: Серж Флай/ритмы Африки - группа Sofoli/vk.com/sofoli

Праздник начнется в 16:00. В это время самые маленькие (дети до 10 лет) встретятся с шаманами, вернут голоса птицам, научаться играть на барабанах полиритмическую музыку и петь в гриотском стиле. В программе участвует группа Sofoli: музыканты исполняют на этнических инструментах традиционные ритмы, песни и танцы народа Малинке (Западная Африка). А это значит, что будут магические барабаны и зажигательные ритмы. Гостям праздника предлагают погрузиться в атмосферу настоящей африканской деревни.

Фото: Серж Флай/ритмы Африки - группа Sofoli/vk.com/sofoli
Фото: Серж Флай/ритмы Африки - группа Sofoli/vk.com/sofoli
Фото: Серж Флай/ритмы Африки - группа Sofoli/vk.com/sofoli


Афро-танцы продолжатся в 18:00 вместе со школой танцев Likeloft и Дедом Жарой — африканским братом Деда Мороза, а вместе с ними джемы с музыкантами и выступление Dj Melki. Здесь же покажут кино о Джеймсе Брауне — великом музыканте эпохи рок-н-ролла, короле соула и фанка.

Фото: Серж Флай/ритмы Африки - группа Sofoli/vk.com/sofoli

Детский билет стоит 800 рублей, для второго ребенка (брата или сестры) — 600 рублей. Для родителей и детей до двух лет вход бесплатный. В 18:00 для всех вход свободный. На счет родителей детей, пришедших на ёлку, и тех, кто придет на афро-танцы, будет зачислено по 100 рублей, которые можно израсходовать до 8 января на любые услуги комплекса — батуты, скалодром, танцы, функциональный тренинг, кафе. Подробнее.

Спортивно-развлекательный центр «Космос»: Зеленоград, проезд 687, дом 15

Можно добраться на автобусе №25 до остановки «Улица Каменка» или на автобусах №32, 14, 22 до ост. «Пенсионный фонд», далее 10-15 минут пешком.

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