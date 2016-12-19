Волшебное представление в уютной атмосфере библиотеки в корпусе 401, где за деревянным столом, с помощью света и обычных предметов — глиняных горшков, муки, перьев, под сопровождение арфы и флейты — актёры расскажут о Рождении в древнем Вифлееме младенца Иисуса. Представление о празднике, который всегда с нами, который внутри нас.