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Новогодний спектакль-фантазия «История одного чуда» — 24 декабря 19.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Волшебное представление в уютной атмосфере библиотеки в корпусе 401, где за деревянным столом, с помощью света и обычных предметов — глиняных горшков, муки, перьев, под сопровождение арфы и флейты — актёры расскажут о Рождении в древнем Вифлееме младенца Иисуса. Представление о празднике, который всегда с нами, который внутри нас.

Здесь юные зрители не только наблюдают за происходящим на сцене, но и становятся полноправными участниками и даже создателями представления. Эта добрая история побуждает детей и взрослых фантазировать и мечтать.


Продолжительность спектакля 50 минут.

Спектакль — участник международного фестиваля для детей «Гаврош», призёр Российской Национальной театральной премии «Арлекин 2013».

Частый гость театра «Практика» и Центра им.Мейерхольда

Всего 2 спектакля 24 декабря в 11:00 и 13:00.

Сбор гостей в 10:00 и 12:00

Перед спектаклем — мастер-класс: будем вместе украшать имбирное печенье.

Центральная детская библиотека

Адрес: Центральный проспект, корпус 401 (в здании детского мира «Гудвин»)

Стоимость билетов: детский билет — 1300 (включает мастер класс и подарок); Взрослый билет — 900р

Заказ билетов по телефонам: 8(903)192-1417, 8(925)101-9594

Организаторы: ЗелКультПроект и Центральная детская библиотека.

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