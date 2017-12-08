Отступая, немцы сожгли и порушили всё, что удалось. В уцелевших домах они оставили бутылки с горючей смесью (одну такую мы нашли у бабушки в доме и чуть было не сгорели). К счастью наши сапёры обнаружили это, и никто из жителей не пострадал.

Была у бабушки в подполе мина. Дом стоял в центре деревни, и немного позади от общего ряда домов. Дом был с хорошим фундаментом, с 8 окошками (через эти окошки летом проветривали подпол), а немцы эти окошки приспособили для амбразур, из которых они отражали атаки наших бойцов со стороны молотильного сарая. В подполе находилась картошка, запасённая на зиму. Немцы, когда рыли в подполе окоп, почти всю картошку засыпали землёй. И вот где-то в январе 1942 года бабушка полезла в подпол за картошкой. Разгребая землю лопатой, она услышала стук лопаты о металл. В доме были наши бойцы. Картошку она искала в земле и вылезла, сказав солдатам, что она нашла там мину.

Один из солдат куда-то ушёл и вернулся с двумя сапёрами. Оба спустились в подпол и минут 20 оттуда не выходили. Потом один вылез и говорит, что мина очень большая и какая-то неизвестная. Ни один провод к ней не подходит, и они никак не могут найти взрыватель к ней. Надо её взрывать, так как она разминированию не поддаётся. Он попросил нас одеться, взять нужные вещи и отойти подальше от дома. Сколько было слёз при сборах! Как будто немцы вернулись!

Солдаты вместе с нами вышли из дома. Остались только два сапёра. Один — в подполе, а другой вышел на улицу и стал тянуть провод через окошко. Мы всё это наблюдали издалека и со страхом ждали взрыва. Минут через 10 один из них вошёл в дом. Через некоторое время он вышел и стал звать нас всех к дому. У нас у всех отлегло.

Когда вошли, стали ждать второго сапёра, когда он выйдет из подпола с миной. Наконец он вышел и, пряча что-то за спиной, сказал: «В польскую служил, в финскую служил, разряжал мины и немецкие, и французские, и бельгийские, и польские, а такие, как эта…» — и показал нам железный таз — «никогда разряжать не приходилось!». Дружный наш смех был до слёз — слёз счастья.

Фронт уходил от нас всё дальше и дальше, и только похоронки приносили тяжёлые вести в дома жителей деревни. Напоминали, что война, горе и смерть были рядом. Из деревни в 72 дома ушли на фронт больше ста человек.