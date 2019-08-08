На Никитском бульваре открылась фотовыставка «Микроэлектроника и особая экономическая зона», организованная департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. Эта выставка знакомит жителей столицы с производством высокотехнологичных предприятий, входящих в особую экономическую зону «Технополис «Москва», и продолжает цикл проектов, рассказывающих москвичам о различных отраслях промышленности города. Экспозиция будет работать до 31 августа.
В экспозиции представлены фотографии, иллюстрирующие процессы производства инновационных изделий: от оптики и микроэлектроники до телекоммуникационного оборудования и автоматизированных систем.
Особая экономическая зона «Технополис «Москва» объединяет пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна в Печатниках. Из зеленоградских предприятий в экспозиции представлены «Микрон», «Миландр», «Элта» и «Эпиэл».
Заместитель гендиректора по управлению коммуникациями «Микрона» Ольга Пестерева сказала, что их компания, как резидент технополиса «Москва», всегда открыта таким инициативам, которые показывают технологическую индустрию в деталях и лицах. Микросхемы — физическая основа всей современной инфраструктуры: от серьезных промышленных систем до детских игрушек. Продукция «Микрона» обеспечивает комфорт и безопасность, 20 процентов экспортируется, чтобы стать частью устройств и сервисов цифрового мира. Всех, кому интересно вникнуть в подробности и увидеть микроэлектронную фабрику своими глазами, Пестерева пригласила на экскурсию.
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