На Никитском бульваре открылась фотовыставка «Микроэлектроника и особая экономическая зона», организованная департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы. Эта выставка знакомит жителей столицы с производством высокотехнологичных предприятий, входящих в особую экономическую зону «Технополис «Москва», и продолжает цикл проектов, рассказывающих москвичам о различных отраслях промышленности города. Экспозиция будет работать до 31 августа.

В экспозиции представлены фотографии, иллюстрирующие процессы производства инновационных изделий: от оптики и микроэлектроники до телекоммуникационного оборудования и автоматизированных систем.

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» объединяет пять площадок, четыре из которых расположены в Зеленограде и одна в Печатниках. Из зеленоградских предприятий в экспозиции представлены «Микрон», «Миландр», «Элта» и «Эпиэл».