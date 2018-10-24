Новый электропроводящий композиционный наноматериал подходит также для изготовления электропроводимых нитей, на которые есть запросы от медиков, в частности, нейрохирургов. Металлические нити, которые сейчас используют врачи, недолговечны: они растворяются в биологической жидкости и распространяется по телу человека.

За биопроводность и биосовместимость новая разработка получила свой первый патент, сообщает МИЭТ. Второй — за хорошую реакцию на деформацию, что крайне важно при имплантации искусственного материала в мышечную ткань.

Немедицинские применения материала — датчики деформации (тензорезистора) для изготовления чувствительных «пальцев» робота-хирурга или любого робота-исследователя, действующего в опасных средах. Разработка будет востребована в электронике и микроэлектронике, а особенно в бурно развивающем направлении «кожная электроника», считают ученые МИЭТа. В первом случае новый материал позволит без нагрева и других манипуляции создать проводящие дорожки и разные элементы на подложке. В втором — водная дисперсия композиционного наноматериала с помощью 3D принтера наносится на поверхности кожи человека, где затем формируются нужные элементы и системы электроники и микроэлектроники.

Об экспериментах по апробации нового материала рассказал доцент института БМС МИЭТ Леван Ичкитидзе. С мая нынешнего года его имплантируют в организмы животных: кроликов и птиц. Кроликам — в ушные раковины и в хрящевую ткань, а птицам, которые считаются наиболее чувствительными к чужеродным тканям, в мышцы бедра. Первая серия испытаний уже успешно завершена.