Всероссийские технологические соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи «Радиофест-2021» прошли на площадке «Алабушево» Особой экономической зоны «Технополис «Москва».

«Радиофест» объединяет представителей технических вузов и радиолюбителей-энтузиастов уже третий год подряд, — говорит проректор МИЭТа по инновационному развитию Алексе Переверзев. — На площадке мероприятия студенты получают ценный опыт командной работы и практические навыки для выполнения инженерных задач. За ходом соревнований наблюдают эксперты, представители компаний, заинтересованных в молодых кадрах. Прямо здесь и сейчас будущие инженеры могут предложить технические решения, которые станут их путевкой в мир интересной работы по специальности"

В мероприятии приняли участие 18 команд из разных городов России — Москвы (МИЭТ, МАИ, РТУ МИРЭА, НИУ ВШЭ), Санкт-Петербурга (СпбГТУ, Военная академия связи, БГТУ Военмех), Томска (ТУСУР), Самары (СамГТУ, Самарский Университет им. С.П. Королёва) и других регионов.

На «Радиофесте» встречаются интересы образования и промышленности: создаются условия для привлечения молодых кадров в отрасль, популяризируются направления подготовки, связанные с радиотехникой и программированием, решаются реальные задачи, актуальные для российской радиоэлектроники, говорит Переверзев.