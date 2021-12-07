Всероссийские технологические соревнования «Радиофест 2021» прошли в Зеленограде: задания, участники и победители 07.12.2021 Реклама

Всероссийские технологические соревнования по перспективным направлениям развития радиосвязи «Радиофест-2021» прошли на площадке «Алабушево» Особой экономической зоны «Технополис «Москва».

«Радиофест» объединяет представителей технических вузов и радиолюбителей-энтузиастов уже третий год подряд, — говорит проректор МИЭТа по инновационному развитию Алексе Переверзев. — На площадке мероприятия студенты получают ценный опыт командной работы и практические навыки для выполнения инженерных задач. За ходом соревнований наблюдают эксперты, представители компаний, заинтересованных в молодых кадрах. Прямо здесь и сейчас будущие инженеры могут предложить технические решения, которые станут их путевкой в мир интересной работы по специальности"

В мероприятии приняли участие 18 команд из разных городов России — Москвы (МИЭТ, МАИ, РТУ МИРЭА, НИУ ВШЭ), Санкт-Петербурга (СпбГТУ, Военная академия связи, БГТУ Военмех), Томска (ТУСУР), Самары (СамГТУ, Самарский Университет им. С.П. Королёва) и других регионов.

На «Радиофесте» встречаются интересы образования и промышленности: создаются условия для привлечения молодых кадров в отрасль, популяризируются направления подготовки, связанные с радиотехникой и программированием, решаются реальные задачи, актуальные для российской радиоэлектроники, говорит Переверзев.

Первый день соревнований был тренировочным. Командам предложили три технические задачи, которые нужно были решить, разработав оптимальную программу для оборудования программно-определяемого радио (SDR Radio). В рамках первой задачи участники с помощью двух антенн и двухканального радиоприемника определяли скорость движения источника радиосигнала, в конкурсе «Когнитивное радио» команды распознавали и расшифровывали радиосигналы от судейского передатчика, а в конкурсе «Радиоборьба» — передавали от датчика на радиоприёмник как можно больше информации в условиях сильных радиопомех.

Всё необходимое для решения задач оборудование предоставили организаторы, в том числе специализированное программное обеспечение для подсчёта технических параметров работы радиоаппаратуры для определения победителей.

Во второй день участники соревнований проверили на деле разработанные программы. По мнению жюри, лучшие результаты показали следующие команды:

  • В номинации «Радиосвязь» кубок победителя достался tomsk_team2, второе место заняла команда tomsk_team (ТУСУР), а на третьем месте оказалась команда из Питера bonch_rx
  • В номинации «Радионавигация» кубок завоевала питерская команда bonch_tx, второе место досталось команде bonch_rx, а на третье место пробилась команда ufo из МАИ
  • В номинации «Когнитивное радио» победила команда из Самары kontur_team_c, второе место завоевала команда «Слива» из РТУ МИРЭА, а третье место заняла команда cringeneers (МИЭТ)
  • Специальный приз за самое точное решение получила команда bonch_rx, а приз за инновационное решение был вручён команде cringeneers.

«Радиофест» проводят с целью создания постоянно действующей общероссийской площадки, объединяющей студенческие команды вузов и радиолюбителей-энтузиастов, обладающих инновационными научно-техническими идеями в области радиосвязи, повышения престижа радиотехнических специальностей и популяризации радиотехники в среде студентов и молодых учёных.

Организаторами соревнований выступили Министерство науки и высшего образования и Министерство промышленности и торговли. Организационно-подготовительную работу осуществлял МИЭТ и Особая экономическая зона «Технополис «Москва».

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Метки:
миэт, информационные технологии, МИЭТ (Московский институт электронной техники)
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