О планах развития площадок ОЭЗ «Технополис Москва» — зеленоградской Алабушево, а Печатники и индустриального парка «Руднево» — расскажут 29 ноября. Мероприятие ориентировано на тех, кто производит высокотехнологичную продукцию, готов инвестировать в индустриальную недвижимость или ищет площадку для расширения технологического бизнеса в Москве.

Там представят новые объекты для локализации производств высокотехнологичных компаний, планы развития существующих и перспективных площадок ОЭЗ, а также критерии отбора потенциальных резидентов.

Эксперты рынка оценят преимущества и привлекательность предложений единственной особой экономической зоны столицы. Также спикерами выступят резиденты ОЭЗ и расскажут, почему выбрали «Технополис Москва» площадкой для развития бизнеса.

Мероприятие пройдёт в Московской торгово-промышленной палате (Петровка, дом 15, строение 1, для входа потребуется QR-код). Планируется и онлайн-трансляция. Участие бесплатное. Идёт регистрация участников.