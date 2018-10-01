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«Микрон» для IoT и 5G: интернет вещей в России нужно строить на отечественной микроэлектронике 01.10.2018 ZELENOGRAD.RU

«Микрон» продолжает продвигать направление IoT (интернета вещей) и сетей связи нового поколения 5G, всеми силами содействуя формированию нового сегмента рынка электроники, на котором отечественный производитель чипов может успеть занять своё место прежде, чем его заполнят импортные решения. Лоббируя тему 5G, «Микрон» использует запасной рычаг — развитием сетей связи пятого поколения в России занимается также Союз операторов мобильной связи LTE (Вымпелком, МегаФон, МТС и Т2 Мобайл), исполнительным директором которого с 2011 года является Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон».

25 сентября глава «Микрона» представила на конференции «Телеком 2018» холдинга РБК концепции построения сетей связи 5G — проект документа разработали в Союзе операторов, выполняя план мероприятий программы «Цифровая экономика РФ». «Для успешного внедрения 5G в России необходимо обеспечить радиочастотный ресурс, благоприятную нормативно-правовую среду, устойчивость в области сетевой инфраструктуры, радиодоступа и информационной безопасности», — сообщила Гульнара Хасьянова.

Интернет вещей станет катализатором новых доходов от услуг ИКТ: ожидается их рост к 2026 году в 3.5 раза, для России с меньшим стартовым уровнем — потенциал роста еще выше. На начало 2017 года объем рынка IoT в России составлял 67 млрд.рублей, в нем лидировали сегмент «умный город и критическая инфраструктура» (71%: освещение, светофоры, логистические потоки, продовольственное снабжение, мониторинг и учет) и транспорт (19%: автоэлектроника, датчики, противоугонные устройства и т.д). К 2020 году наибольший среднегодовой рост ожидают в сегментах умный дом и торговля (25 и 15%).

Однако возможности сетей операторов мобильного интернета, которым могут пользоваться устройства IoT для обмена данными, уже упёрлись в потолок — увеличивать емкость сетей дальше некуда. Появились несколько протоколов связи нового поколения — 5G, оптимизированных для разных типов IoT:

  • Узкополосный IoT (NarrowBand IoT, NB-IoT, mMTS, обмен малым количеством данных, низкое энергопотребление) в системах «умных домов» и в сельском хозяйстве (чипирование животных, управление посевами и обработкой).
  • Широкополосный IoT (eMBB, enhanced Mobile Broadband, сверх-широкополосный мобильный доступ — коммуникации в реальном времени с крайне малой задержкой сигнала) — госпрограмма «безопасный город» (видеонаблюдение, автоматизированные системы) и управление автотранспортом (вплоть до перехода к беспилотному транспорту), «умный дом», электронная медицина и т. д.
  • Критический IoT (URLLC, Ultra-Reliable and Low Latency Communications, ультранадежная связь с низкими задержками) — рынок услуг дронов с контролем безопасности, автоматизация фабрик, дистанционная хирургия и т. д.

Экономический эффект от использования «интернета вещей» во всех этих отраслях к 2025 году прогнозируют в триллионах рублей. Однако в России для внедрения сетей 5G нужно решить ряд задач на государственном уровне, в том числе, обеспечить их радиочастотным ресурсом и нормативной базой. А также урегулировать проблему устойчивости и безопасности — использованием отечественного шифрования и отечественной электронике на собственной элементной базе. «Необходимо определить политику и правила по допуску вендоров на рынок РФ для обеспечения ИБ и внедрения отечественной ЭКБ» , — подчеркивается в презентации Гульнары Хасьяновой.

Стратегическое для предприятия направление развития отечественной ЭКБ для сервисов IoT и 5G «Микрон» представил год назад, в рамках форума «5G Future Russia 2017» (ноябрь 2017 года). Интернет вещей станет мощным источником спроса на специализированные чипы с низким потреблением, до 50% из них — с 5G, многие из этих микросхем могут быть разработаны под технологические процессы отечественных микроэлектронных фабрик (с нормами до 90нм), заявил завод микроэлектроники. Это может стать глобальным драйвером для российского производства при условии соответствующего государственного регулирования. Интерес государства — в обеспечении технологической независимости, в том числе безопасного хранения данных на отечественных чипах.

В апреле 2018 года представители «Микрона» рассказали о развитии микроэлектроники в сегменте IoT на Российском Интернет Форуме (РИФ 2018) — о влиянии ЭКБ на факторы риска в цифровых средах и о важности использования отечественной ЭКБ без «закладок». В мае 2018-го, на конференции «IoT в ЖКХ», «Микрон» отметил необходимость мер по стимулированию производителей приборов для учета в ЖКХ (также внедряющих IoT для технологий «Умного дома и «Умного города») к применению российских микросхем. «Иначе этот перспективный рынок будет отдан зарубежным поставщикам. В настоящей ситуации это недопустимо», — заявила директор по стратегическому развитию «Микрон» Карина Абагян.

В июне 2018-го ожидалось создание совместного предприятия госкорпорации «Ростех» и АФК «Система», которое может стать основным производителем чипов для устройств IoT, сетей 5G, а также цифровых и энергетических сетей в России. В концерн могут войти до 20 компаний, включая зеленоградские «Микрон», НИИМЭ и НИИТМ, как сообщал РБК.

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