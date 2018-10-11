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Как делают печатные платы: компания «Резонит» создала серию видеороликов со своего производства 11.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Познавательные видеоролики «Технология производства печатных плат» выпустила на своём ютуб-канале зеленоградская компания «Резонит», производитель печатных плат. На видео — процессы 17 типовых операций, характерные для изготовления многослойной печатной платы: от фотолитографии внутренних слоев до финишного контроля. Все кадры были сняты в Технопарке «Резонит», сообщает компания.

Видео: Rezonit/youtube.com

Видеоролики создали для разработчиков электроники, в том числе будущих — с целью повышения грамотности. «Мы взаимодействуем с вузами, недавно заключили соглашение с МИЭТ, — рассказали Zelenograd.ru в „Резоните“. — Планируем развивать программу сотрудничества с университетом».

Соглашение между Институтом МПСУ МИЭТ и компанией «Резонит» предусматривает участие компании в учебном процессе студентов профильных специализаций. Опытные эксперты компании проведут лекции, семинары и профориентационные экскурсии на заводы компании для погружения в производственную среду. Запланирован и конкурс стартапов при поддержке «Резонит» для активных студентов-разработчиков. Они получат новые возможности профессионального развития, карьерной профориентации и реализации своих проектов.

Отдельное направление сотрудничества — совместная разработка тематического курса по Технологии производства и монтажа печатных плат, а также программы лабораторных занятий и курсовых работ, сообщает «Резонит».

Компания основана в 1997 году выпускниками МИЭТ, среди производственных активов — два завода по изготовлению печатных плат, цеха по монтажу печатных плат, а также участки лазерной резки трафаретов. Собственные производственные мощности компании позволяют производить прототипы, мелкие и средние серии до 20 слоев, включая выпуск гибридных многослойных печатных плат, многослойных плат на высокотемпературных и СВЧ-материалах, гибких и гибко-жестких плат в России.

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