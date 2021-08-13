Участники рынка отечественной микроэлектроники, компании из Зеленограда и Москвы, обсудили ситуацию с мировым дефицитом чипов, возможности и проблемы, которые она создаёт для отрасли — в том числе для российских производителей и разработчиков. Теме «Дефицит чипов: как выжить в новой реальности» была посвящена встреча ТехноКлуба особой экономической зоны «Технополис Москва» при участии экспертов отрасли, которая прошла на зеленоградской площадке «Алабушево».
Спикерами выступили партнер консалтинговой компании «НЭО-Центр» Алексей Волостнов, первый заместитель генерального директора, главный конструктор НИИ «Субмикрон» Вячеслав Гришин, проректор по инновационному развитию МИЭТ Алексей Переверзев, коммерческий директор НИИМА «Прогресс» Виктор Юров, заместитель генерального директора по маркетингу компании МЦСТ Константин Трушкин.
Глобальные причины дефицита чипов обозначила модератор дискуссии Карина Абагян, директор по стратегическому развитию «Микрона». Вот факторы, повлиявшие на рынок:
- пандемия, вызвавшая рост числа удаленных рабочих мест, рост телеком-трафика и спроса на услуги связи
- торговые войны, которые привели к разрушению и перестройке глобальных цепочек производства электроники
- возрастающий спрос на электронику для «зеленой энергетики» — аппаратуру, управляющую новыми источниками энергии, её генерацией, транспортировкой и хранением.
«Спрос на микроэлектронику как основу любого устройства вырос, — констатировала Абагян. — Но микроэлектронные заводы не могут мгновенно расширить мощности, и эта ситуация продлится еще минимум три года. Рынок перестраивается, и для всех игроков, новых и старых, появляются новые возможности. Apple, Google, Samsung и другие — все начинают делать собственную микроэлектронику. Как сыграть на этом? Куда стоит сегодня инвестировать высокотехнологичным компаниям, с кем строить партнёрство, как зарабатывать?»
Дефицит чипов может быть устранён в 2022—2023 году, считает партнер консалтинговой компании «НЭО-Центр» Алексей Волостнов. Первыми эту проблему решат производители потребительской электроники, смартфонов и лэптопов, автопром — за счет высокого спроса и определённой ценовой дискриминации. В других отраслях, с более низкой рентабельностью, дефицит может продлиться дольше. А сопутствующий ему рост спроса и цен на материалы для микроэлектроники, как ожидается, будет актуален минимум до 2027 года.
Российские компании также сталкиваются с дефицитом компонентов широкой номенклатуры, в том числе спецприменения, признаёт эксперт. «Как себя обезопасить? Хорошего ответа нет. Наверное, он мог бы звучать так: стоило инвестировать пять лет назад в фабрику следующего поколения, этот вопрос неоднократно обсуждался в России, но так и не был решён. Были не очевидны перспективы сбыта для российского производства, а также технологические перспективы — как строить такое производство».
Сейчас вопрос о фабрике, по словам Волостнова, снова стоит на повестке дня — приняты если не финальные, то промежуточные решения. Однако быстро нарастить мощности и развернуть такую фабрику невозможно, технологии для неё придётся приобретать за рубежом.
Между тем, отечественные производители радиоэлектроники всё еще на 70-75%, а по некоторым позициям и на все 100%, зависят от импорта. В критических отраслях (оборонная промышленность, направления, требующие радиационно стойких решений) необходимость в собственном производстве давно назрела — или, как альтернатива этому, более глубокое партнёрство с зарубежными производителями.
Развивать отрасль нужно поэтапно, по мнению эксперта: добиться гарантированного минимального уровня закупок для обороноспособности, затем для реализации крупных национальных проектов, а потом уже и для рынка потребительской электроники.
«Сила наших российских производителей — в том, что они находятся рядом с потребителями, — отметил Алексей Волостнов. — Как минимум, сокращается логистическое плечо: в отличие от иностранных компаний нашим не надо полтора-два месяца везти эту продукцию в Россию. Кроме того, наши производители и потребители могут встретиться и договориться, предложить удобные механизмы, использовать меры государственной поддержки и найти взвешенное решение — реальные сроки производства и приемлемые коммерческие условия».
Сегодня выгоднее пробиваться за счёт производства микроэлектроники, а не фаблесс-разработок, резюмирует Карина Абагян — надо идти в производство. Из-за проблем со стоимостью и сроками выполнения заказов у крупных фабрик по производству чипов, заниматься только проектированием продуктов с контрактным производством их на стороне может быть рискованно.
«У «Микрона» действует программа расширения производственных мощностей — они будут увеличены втрое, — рассказала Абагян «Зеленоград.ру» — В нынешних условиях, когда есть дефицит материалов и оборудования, эта программа может встретить определённые сложности, но мы рассчитываем на реализацию этой программы. Расширение будет проходить в рамках площадей «Микрона».
"Также рассматривается проект освоения технологий уровня 65-45 нм на кремниевых пластинах диаметром 300 мм вместо сегодняшних 200-миллиметровых пластин — уровень 180-130-90 нм нами уже освоен, пора думать о следующем шаге. Это будет новый завод, скорее всего, на новой площадке, построенный при участии государства. Выбор площадки и региона для осуществления этого проекта — вопрос будущего частно-государственного партнёрства. Надеемся, это произойдёт в ближайшие годы" , — сказала Абагян.
На встрече в ТехноКлубе «Микрон» и НИИМА «Прогресс» объявили о выводе на рынок микроконтроллера с ядром RISC-V — на сегодняшний день это единственный микроконтроллер, полностью сделанный в России и поэтому не так сильно зависящий от ситуации на международном рынке. Чип предназначен для телекоммуникационного оборудования, пользовательских терминалов и систем автоматизации, и на него можно делать долгосрочную ставку, уточнила Карина Абагян.
Другие рекомендации отечественным производителям от представителя «Микрона» — ориентироваться на экспорт, создавать востребованные в России сборочные производства чипов, а также наряду с микроэлектроникой возрождать производство материалов для отрасли — кремния, фоторезистов и т. п.
Для отечественных фабрик стоит задача перехода на новые физические принципы передачи и обработки информации, считает первый заместитель генерального директора и главный конструктор НИИ «Субмикрон» Вячеслав Гришин — будущее за радиофотоникой, оптическими и квантовыми компьютерами, они станут основой нейросетей и искусственного интеллекта. При этом необходима государственная поддержка и интегрированная программа развития этих направлений.
" «Субмикрон» изначально был ориентирован на производство приборов для космоса на отечественной ЭКБ [электронной компонентной базе], — рассказал Гришин. — Эту веточку мы развивали в Зеленограде, сотрудничая с Технологическим центром МИЭТа и с «Микроном». С точки зрения организации производства — собственного или «у друзей» — мы всегда говорили и продолжаем утверждать: друзей у России никогда не будет, исходя из патриотических соображений производство должно быть собственным. Но не надо впадать в крайности, конечно, надо ориентироваться на рынок и понимать, где есть выгода, где есть временные партнёры, с которыми можно решать конкретные задачи".
В собственной технической политике НИИ «Субмикрон» ориентируется на перспективы развития отечественных фабрик и разработчиков. Когда-то это были проектные нормы в 0,35 микрон, сегодня — 90-65 нм, к 2030 году ожидается уровень 28 нм. Не всегда возможно использовать отечественные микросхемы, наиболее остро стоит вопрос с микросхемами памяти: «Непонятно, как будет развиваться это направление внутри страны, — отмечает Вячеслав Гришин. — А ведь всё, что мы делаем — искусственный интеллект, системы связи, накопители — это прежде всего накопление и обработка данных, без памяти тут никак».
По мнению эксперта, необходима государственная поддержка и интегрированная программа развития новых направлений производства и решения новых космических задач — например, задачи по управлению группировками космических аппаратов и созданию системы связи между ними.
«Таких интегрированных программ в России за последнее время почти не было, — говорит представитель „Субмикрона“. — Около трёх лет назад появилась ФЦП „Сфера“, она пока практически не наполнена, не решены вопросы финансирования. Причина — программа не поставлена правильно, не учитывает развития и материаловедения, и микроэлектроники, и приборостроения, всего в комплексе. Мы стараемся влиять на неё в этом направлении. Хорошие примеры для нас — то, что делают OneWeb, StarLink. Это рыночный подход: нужна связь, нужны телекоммуникации, и решать такие глобальные задачи без космоса на этой планете уже нельзя. Еще один хороший пример — система ГЛОНАСС, которая сейчас начала приносить дивиденды, хотя поначалу была убыточна».
Запрос на новые кадры заложен в стратегии развития электронной промышленности до 2030 года — потребность в большом количестве высококвалифицированных технологов, специалистов в области электронного машиностроения, разработчиков электронной компонентной базы (ЭКБ) и электронной аппаратуры. МИЭТ развивает заказную подготовку кадров по этим направлениям в партнерстве с отечественными предприятиями и мировыми лидерами в области ЭКБ, САПР, технологического, измерительного и испытательного оборудования.
«В университете создано более десяти совместных научно-образовательных центров, — рассказал проректор по инновационному развитию МИЭТ Алексей Переверзев. — На базе Центра коллективного проектирования развивается система проектной подготовки междисциплинарных команд для дизайн-центров, на практике осваивающих технологию сквозного проектирования конечных изделий электроники».
Центр обеспечивает отечественные университеты сетевым доступом к средствам моделирования, проектирования, функциональной верификации и прототипирования. В проекте принимает участие более 20 университетских дизайн-центров, на базе которых формируются проектные команды для создания продуктов в области электроники — от идеи до экспериментального образца.
Участники отрасли констатировали, что одной из первых столкнулась с нехваткой чипов автомобильная промышленность, где многие производители работали по принципу «нулевого» склада, когда все приходило с колес сразу на конвейер. Во вторую очередь проблемы с поставками сказались на потребительской электронике, где у производителей большие объемы поставок и требуется регулярное снабжение.
Кооперация с потребителем — единственный шанс успешного коммерческого внедрения микроэлектронной продукции, считает коммерческий директор НИИМА «Прогресс» Виктор Юров. «Производители аппаратуры сталкиваются с целым рядом проблем при переходе на новую для себя отечественную компонентную базу — изменения в технической документации, испытания — наша задача подключиться к решению этих задач. Со своей стороны, правительство уже готовит постановление, предусматривающее компенсацию понесенных потребителем затрат, что откроет новые возможности для внедрения отечественной микроэлектронной продукции», — отметил спикер мероприятия.
Участники Техноклуба подчеркнули, что правительственные меры поддержки становятся все более гибкими, учитывают отраслевую специфику.
Меры поддержки, которые правительство сегодня предлагает отрасли — беспрецедентные для нашей страны, прокомментировал заместитель генерального директора по маркетингу компании «МЦСТ» Константин Трушкин. «Снижение импортозависимости — наша общая задача и решать ее необходимо комплексно, как в части компонентной базы, аппаратуры, программного обеспечения, так и в части материалов и комплектующих, средств производства. Над задачей создания суверенных аппаратно-программных платформ активно работают; в Китае и Европе вкладывают существенные средства в снижение зависимости от США. Но у нас необходимо адаптировать эти меры к сложившейся сегодня ситуации, когда поставки отдельных микросхем осуществляются со сроками 50 и даже 80 недель — помочь заказчикам формировать долгосрочные контракты с авансированием, вводить льготное кредитование для формирования складских запасов микросхем, и в целом вести частичное планирование поставок на государственном уровне», — заявил представитель отрасли.
Мировой дефицит чипов открывает новые возможности для российской промышленности и, в частности, для кластера микроэлектроники особой экономической зоны столицы, заявил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев по итогам заседания ТехноКлуба. «По оценкам экспертов, сложившийся мировой дефицит чипов продлится еще два-три года, — подытожил он. — Отечественные предприятия, в том числе флагманы отрасли из ОЭЗ Москвы, могут в этот период освоить новые рынки и внести свой вклад в развитие импортозамещения».
В кластере микроэлектроники столичной ОЭЗ работают более 30 компаний, они обеспечивают более половины объемов выручки всех предприятий особой зоны. На этот кластер приходится и большая часть нематериальных активов компаний ОЭЗ.