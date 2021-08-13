Фабрики — построить свои или «зафрахтовать» чужие?

Дефицит чипов может быть устранён в 2022—2023 году, считает партнер консалтинговой компании «НЭО-Центр» Алексей Волостнов. Первыми эту проблему решат производители потребительской электроники, смартфонов и лэптопов, автопром — за счет высокого спроса и определённой ценовой дискриминации. В других отраслях, с более низкой рентабельностью, дефицит может продлиться дольше. А сопутствующий ему рост спроса и цен на материалы для микроэлектроники, как ожидается, будет актуален минимум до 2027 года.

Российские компании также сталкиваются с дефицитом компонентов широкой номенклатуры, в том числе спецприменения, признаёт эксперт. «Как себя обезопасить? Хорошего ответа нет. Наверное, он мог бы звучать так: стоило инвестировать пять лет назад в фабрику следующего поколения, этот вопрос неоднократно обсуждался в России, но так и не был решён. Были не очевидны перспективы сбыта для российского производства, а также технологические перспективы — как строить такое производство».

Сейчас вопрос о фабрике, по словам Волостнова, снова стоит на повестке дня — приняты если не финальные, то промежуточные решения. Однако быстро нарастить мощности и развернуть такую фабрику невозможно, технологии для неё придётся приобретать за рубежом.

Между тем, отечественные производители радиоэлектроники всё еще на 70-75%, а по некоторым позициям и на все 100%, зависят от импорта. В критических отраслях (оборонная промышленность, направления, требующие радиационно стойких решений) необходимость в собственном производстве давно назрела — или, как альтернатива этому, более глубокое партнёрство с зарубежными производителями.

Развивать отрасль нужно поэтапно, по мнению эксперта: добиться гарантированного минимального уровня закупок для обороноспособности, затем для реализации крупных национальных проектов, а потом уже и для рынка потребительской электроники.