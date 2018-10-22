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Алиса и миелофон. Компания «Нейроботикс» представила свои разработки в Сколково 22.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Антропоморфный робот Алиса Зеленоградова зеленоградской компания «Нейроботикс» пообщалась с гостями форума «Открытые инновации» — Алиса умеет распознавать слова и эмоции собеседников, отвечать на их вопросы и копировать их мимику. На стенде компании можно было опробовать в деле и новую нейрогарнитуру Neuroplay для интерфейса мозг-компьютер, а также нейротренажёр, предназначенный для моторной реабилитации больных после инсульта или пациентов с нейротравмами головы.

Алиса предстала перед посетителями выставки инновационных достижений в модной прическе и помолодевшая.

— Внешность Алисы постоянно совершенствуется — мы меняем ей кожу, прически, брови и материалы для глаз, — рассказали Zelenograd.ru в компании «Нейроботикс». — Работаем над конструкцией черепа: убираем всё лишнее, продумываем расположение и крепление внутренних приводов, делаем новые управляющие электронные платы, отвечающие за мимику, чтобы сделать её более человеческой. Ведь у робота намного меньше мимических «мышц», чем у человека.

Робот Алиса Зеленоградова выглядит как 25-летняя девушка — она может поддерживать беседу, улыбаться, удивляться, грустить, хмуриться, поворачивать глаза и голову в разные стороны. В голове у Алисы находятся 19 сервоприводов, которые отвечают за мимические движения, и целый спектр сенсоров: стерео-микрофоны в ушах, камеры в глазах, динамик внутри рта. Аудиопоток с микрофонов используется для распознавания речи, видеопоток с камеры — для определения наличия перед роботом людей и распозвания их эмоционального состояния. Лицо этого робота было получено путём непосредственного копирования лица человека, сообщает компания.

«Гости форума спрашивали о процессе разработки наших изделий, а также об истории развития компании в целом, — рассказывает компания в своём Инстаграме. — Многие были приятно удивлены независимостью „Нейроботикса“ в разработке некоторых изделий. Цели, которые мы преследуем при разработке, также оценили по достоинству. Восстановление двигательной активности, реабилитация больных после инсульта — всё это вызывало исключительно положительный отклик посетителей».

Нейрогарнитуру Neuroplayс сухими контактами и нейротренажер, созданные в Зеленограде, уже используют инвалиды — и в своей жизни, и на специальных соревнованиях. 13 октября в Самаре завершился «Нейротлон», вторые международные соревнования ассистивных технологий, направленные на развитие высокотехнологичной индустрии расширения или восполнения возможностей человеческого тела.

Фото: instagram.com/neurobotics.ru

Участники «Нейротлона», люди с поражением центральной нервной системы, органов зрения и слуха, состязались в пилотировании высокотехнологичного оборудования через интерфейс мозг-компьютер. «Нейроботикс» подготовила к соревнованиям нескольких атлетов, которые взяли призовые места в трёх дисциплинах из восьми: в BCI (интерфейс «мозг-компьютер), NWL (управление креслом-коляской с помощью интерфейса «мозг-компьютер») и NCR (нейромобиль).

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