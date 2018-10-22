Антропоморфный робот Алиса Зеленоградова зеленоградской компания «Нейроботикс» пообщалась с гостями форума «Открытые инновации» — Алиса умеет распознавать слова и эмоции собеседников, отвечать на их вопросы и копировать их мимику. На стенде компании можно было опробовать в деле и новую нейрогарнитуру Neuroplay для интерфейса мозг-компьютер, а также нейротренажёр, предназначенный для моторной реабилитации больных после инсульта или пациентов с нейротравмами головы.

Алиса предстала перед посетителями выставки инновационных достижений в модной прическе и помолодевшая.

— Внешность Алисы постоянно совершенствуется — мы меняем ей кожу, прически, брови и материалы для глаз, — рассказали Zelenograd.ru в компании «Нейроботикс». — Работаем над конструкцией черепа: убираем всё лишнее, продумываем расположение и крепление внутренних приводов, делаем новые управляющие электронные платы, отвечающие за мимику, чтобы сделать её более человеческой. Ведь у робота намного меньше мимических «мышц», чем у человека.