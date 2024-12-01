Пост в телеграме

Пост в телеграме @zelenogradru — 7900 рублей. Этот пост также дублируется в чат @zelenogradru_chat. От вас нужно:

текст до 1000 символов (проверить можно на сервисе wordmeter.ru)

фото/видео (до 10 штук)

ссылку на сайт (если нужно)

Подробнее технические требования к тексту и фото здесь.