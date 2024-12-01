Реклама в социальных сетях Zelenograd.ru 01.12.2024 ZELENOGRAD.RU

У аккаунтов «Зеленоград.ру» в социальных сетях суммарно более 155 тысяч подписчиков. Наши соцсети — полноценные медиа со своей вовлеченной аудиторией и большим охватом публикаций.

Пост в телеграме

Пост в телеграме @zelenogradru — 7900 рублей. Этот пост также дублируется в чат @zelenogradru_chat. От вас нужно:

  • текст до 1000 символов (проверить можно на сервисе wordmeter.ru)
  • фото/видео (до 10 штук)
  • ссылку на сайт (если нужно)

Подробнее технические требования к тексту и фото здесь.

Пост и сториз в ВК

Пост и его репост в сториз в ВК стоит 4000 рублей.

От вас нужно:

  • фотографии (до 10 штук) без наложенных надписей и логотипов, с возможностью кадрирования (чтобы не обрезались важные детали)
  • формат фотографий — jpg или png; видео — mp4
  • если важен порядок фото/видео, переименуйте файлы так, чтобы они шли в нужном порядке. Например 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg и так далее
  • текст подписи под каждой фотографией до 120 символов
  • текст для поста до 2150 символов (проверить можно на сервисе wordmeter.ru)

Подробнее технические требования к тексту и фото здесь.

Пост в инстаграме

Пост с рекламой в инстаграме* @zelenogradru + его репост в сториз стоит 2500 рублей.

От вас нужно:

  • текст для поста до 2000 символов (технические требования к тексту здесь, проверить можно на сервисе wordmeter.ru)
  • фотография или видео — как минимум одна или до 10 для карусели (технические требования к фото здесь)
  • все фото/видео в карусели желательно одного размера, иначе сбоку будут добавлены поля
  • формат фотографий — jpg или png; видео — mp4
  • если важен порядок фото/видео, переименуйте файлы так, чтобы они шли в нужном порядке. Например 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg и так далее

Реклама в группах и чатах микрорайонов

Рекламный пост в группе микрорайона вконтакте, в группе и чате микрорайона в телеграме стоит от 300 до 1900 рублей (в зависимости от района). При размещении постов в группах двух и более микрорайонов — скидка 10%.

Порядок работы

  • если вы понимаете и согласны с условиями, оплачиваете и затем присылаете материалы для оформления, согласно техническим требования
  • если с ними что-то не так, мы вам сообщаем об этом и ждем исправлений
  • когда правильные материалы получены, мы собираем картинку, при необходимости обрезая фотографию и редактируя текст под наши правила
  • сообщаем время выхода (обычно в течение двух рабочих дней)

Вопрос и заказ

Будем рады ответить на ваши вопросы по почте reklama@zelenograd.ru, в телеграм/ватсап или по телефону 8-499-995-04-10. Постарайтесь сделать заказ заранее, желательно минимум за неделю — свободных мест может не быть.
© 1997–2024 Зеленоград.ру