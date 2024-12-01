У аккаунтов «Зеленоград.ру» в социальных сетях суммарно более 155 тысяч подписчиков. Наши соцсети — полноценные медиа со своей вовлеченной аудиторией и большим охватом публикаций.
Пост в телеграме @zelenogradru — 7900 рублей. Этот пост также дублируется в чат @zelenogradru_chat. От вас нужно:
- текст до 1000 символов (проверить можно на сервисе wordmeter.ru)
- фото/видео (до 10 штук)
- ссылку на сайт (если нужно)
Подробнее технические требования к тексту и фото здесь.
Пост и его репост в сториз в ВК стоит 4000 рублей.
От вас нужно:
- фотографии (до 10 штук) без наложенных надписей и логотипов, с возможностью кадрирования (чтобы не обрезались важные детали)
- формат фотографий — jpg или png; видео — mp4
- если важен порядок фото/видео, переименуйте файлы так, чтобы они шли в нужном порядке. Например 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg и так далее
- текст подписи под каждой фотографией до 120 символов
- текст для поста до 2150 символов (проверить можно на сервисе wordmeter.ru)
Подробнее технические требования к тексту и фото здесь.
Пост с рекламой в инстаграме* @zelenogradru + его репост в сториз стоит 2500 рублей.
От вас нужно:
- текст для поста до 2000 символов (технические требования к тексту здесь, проверить можно на сервисе wordmeter.ru)
- фотография или видео — как минимум одна или до 10 для карусели (технические требования к фото здесь)
- все фото/видео в карусели желательно одного размера, иначе сбоку будут добавлены поля
- формат фотографий — jpg или png; видео — mp4
- если важен порядок фото/видео, переименуйте файлы так, чтобы они шли в нужном порядке. Например 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg и так далее
Рекламный пост в группе микрорайона вконтакте, в группе и чате микрорайона в телеграме стоит от 300 до 1900 рублей (в зависимости от района). При размещении постов в группах двух и более микрорайонов — скидка 10%.
- если вы понимаете и согласны с условиями, оплачиваете и затем присылаете материалы для оформления, согласно техническим требования
- если с ними что-то не так, мы вам сообщаем об этом и ждем исправлений
- когда правильные материалы получены, мы собираем картинку, при необходимости обрезая фотографию и редактируя текст под наши правила
- сообщаем время выхода (обычно в течение двух рабочих дней)
Будем рады ответить на ваши вопросы по почте reklama@zelenograd.ru, в телеграм/ватсап или по телефону 8-499-995-04-10. Постарайтесь сделать заказ заранее, желательно минимум за неделю — свободных мест может не быть.