Приглашаем присоединиться к партнёрской сети «Зеленоград.ру», чтобы рассказать о ваших товарах и услугах многотысячной аудитории «Зеленоград.ру» — крупнейшего медиа нашего города — без дополнительных затрат.
Вкратце, партнёрская сеть работает так:
- мы выдаём нашей аудитории электронные карты «Зеленоград.ру» (они хранятся в телефоне)
- вы предоставляете интересные и постоянно действующие бонусы по этим картам (скидку, подарок, промокод и т. п.)
- мы рассказываем о ваших товарах и услугах, стимулируя держателей карт стать вашими клиентами
Это классический win-win — все участники процесса выигрывают:
- люди получают специальные условия у партнёров
- партнёр получает возможность рассказать о себе большой аудитории
- мы увеличиваем лояльность аудитории медиа
Что нужно сделать, чтобы стать партнёром
- предоставить специальные условия для держателей карты «Зеленоград.ру»: скидка, подарок, купон, промокод и т. п. — постоянно действующие особые условия для предъявителя карты. Размер, вид и другие параметры спецусловий оставляем на ваше усмотрение — просто они должны быть интересными и без накладок поддерживаться в точках продаж
- разместить стикер и/или постер партнёрской сети — мы его предоставим — на входной группе, в кассовой зоне или в другом месте продажи,
- предоставить информацию о своей организации для анонсирования спецусловий
Что делает «Зеленоград.ру»
- отправляет пуш-сообщение держателям карты о новом партнёре
- делает публикацию о новом партнёре в группе микрорайона, где преимущественно действует партнёр
- разово упоминает нового партнёра в ежемесячной рассылке держателям карт и в публикациях на всех площадках «Зеленоград.ру» (сайт и соцсети),
- ежемесячно упоминает партнёра в подборке действующих партнёров в группе микрорайона
- размещает информацию о партнёре и спецусловиях на странице со списком партнеров на сайте «Зеленоград.ру»
- предоставляет партнёру накопительную скидку от 3 до 15% на любую рекламу на «Зеленоград.ру», а также скидку 50% на платное размещение вакансий
Мы планируем начать выдачу карт 1 октября 2022 и ожидаем не менее 10 тысяч держателей через год.
Как подключиться
- отправить заявку на участие, заполнив форму ниже — название, адрес, контакты и описание описание спецусловий для держателей карт
- получить стикеры/постеры
- разместить и прислать фото о факте размещения (эта фотография считается условием присоединения к оферте)
После этого мы анонсируем вас, как нового партнёра.
Контакты
- club@zelenograd.ru
- ватсап/телеграм 8-926-100-81-67
- телефон 8-499-995-04-10