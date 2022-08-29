Что делает «Зеленоград.ру»

отправляет пуш-сообщение держателям карты о новом партнёре

делает публикацию о новом партнёре в группе микрорайона, где преимущественно действует партнёр

разово упоминает нового партнёра в ежемесячной рассылке держателям карт и в публикациях на всех площадках «Зеленоград.ру» (сайт и соцсети),

ежемесячно упоминает партнёра в подборке действующих партнёров в группе микрорайона

размещает информацию о партнёре и спецусловиях на странице со списком партнеров на сайте «Зеленоград.ру»

предоставляет партнёру накопительную скидку от 3 до 15% на любую рекламу на «Зеленоград.ру», а также скидку 50% на платное размещение вакансий

Мы планируем начать выдачу карт 1 октября 2022 и ожидаем не менее 10 тысяч держателей через год.