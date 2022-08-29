Партнёрская сеть «Зеленоград.ру» — доступ к аудитории крупнейшего городского медиа 29.08.2022 Реклама на Зеленоград.ру

Приглашаем присоединиться к партнёрской сети «Зеленоград.ру», чтобы рассказать о ваших товарах и услугах многотысячной аудитории «Зеленоград.ру» — крупнейшего медиа нашего города — без дополнительных затрат.

Вкратце, партнёрская сеть работает так:

  • мы выдаём нашей аудитории электронные карты «Зеленоград.ру» (они хранятся в телефоне)
  • вы предоставляете интересные и постоянно действующие бонусы по этим картам (скидку, подарок, промокод и т. п.)
  • мы рассказываем о ваших товарах и услугах, стимулируя держателей карт стать вашими клиентами

Это классический win-win — все участники процесса выигрывают:

  • люди получают специальные условия у партнёров
  • партнёр получает возможность рассказать о себе большой аудитории
  • мы увеличиваем лояльность аудитории медиа

Что нужно сделать, чтобы стать партнёром

  • предоставить специальные условия для держателей карты «Зеленоград.ру»: скидка, подарок, купон, промокод и т. п. — постоянно действующие особые условия для предъявителя карты. Размер, вид и другие параметры спецусловий оставляем на ваше усмотрение — просто они должны быть интересными и без накладок поддерживаться в точках продаж
  • разместить стикер и/или постер партнёрской сети — мы его предоставим — на входной группе, в кассовой зоне или в другом месте продажи,
  • предоставить информацию о своей организации для анонсирования спецусловий

Что делает «Зеленоград.ру»

  • отправляет пуш-сообщение держателям карты о новом партнёре
  • делает публикацию о новом партнёре в группе микрорайона, где преимущественно действует партнёр
  • разово упоминает нового партнёра в ежемесячной рассылке держателям карт и в публикациях на всех площадках «Зеленоград.ру» (сайт и соцсети),
  • ежемесячно упоминает партнёра в подборке действующих партнёров в группе микрорайона
  • размещает информацию о партнёре и спецусловиях на странице со списком партнеров на сайте «Зеленоград.ру»
  • предоставляет партнёру накопительную скидку от 3 до 15% на любую рекламу на «Зеленоград.ру», а также скидку 50% на платное размещение вакансий

Мы планируем начать выдачу карт 1 октября 2022 и ожидаем не менее 10 тысяч держателей через год.

Как подключиться

  • отправить заявку на участие, заполнив форму ниже — название, адрес, контакты и описание описание спецусловий для держателей карт
  • получить стикеры/постеры
  • разместить и прислать фото о факте размещения (эта фотография считается условием присоединения к оферте)

После этого мы анонсируем вас, как нового партнёра.

Контакты

  • club@zelenograd.ru
  • ватсап/телеграм 8-926-100-81-67
  • телефон 8-499-995-04-10
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