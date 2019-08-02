Цены

Арбузы продают по 30 рублей за килограмм. Самые маленькие арбузы весят 5-7 кг. В основном же здесь крупные экземпляры тяжелее десяти килограммов и вплоть до двадцати, выяснил наш корреспондент на месте.

Дыни двух сортов — «Колхозница» и «Торпеда». Первая стоит 60 рублей за килограмм, вторая — 70. Средний вес «Колхозницы» — полтора-два килограмма, «Торпеда» вытягивает и по четыре.

В палатках нынешние арбузы и дыни «Колхозница» волгоградские, «Торпеды» из Узбекистана. Но в течение сезона могут появиться дргуие поставщики.

В сетевых магазинах на арбузы и дыни тех же сортов цены ниже. Например, в «Пятерочке» арбузы стоят 14,90, в «Атаке» — 17,70. Дыни «Колхозница» в «Атаке» продают по 46,70, «Торпеду» — по 49 рублей. В течение сезона цены меняются как в сторону понижения, так и в сторону повышения.