Палатки с арбузами и дынями открылись в пятницу, 2 августа. Их установили по девяти адресам — это на одну точку больше, чем в прошлом году.
Новый бахчевой развал поставили у корпуса 1812, слева от магазина-шиномонтажа «Колесо». Другие восемь по прежним адресам — у корпусов 403-403А, 612, 802, 900, 1121, 1204, 1504 и 1640. Правда, на Портале открытых данных адрес палатки в 9-м микрорайоне указан как «у корпуса 908, на пустыре», а в 6-м — как 617А: палатка находится напротив павильона «Мороженое», уточняет газета «Савёлки».
Позже остальных начнет работать палатка у корпуса 1121. Сейчас ее ремонтируют, но должна открыться не позднне понедельника, 5 августа, сообщили Zelenograd.ru в префектуре.
Арбузы продают по 30 рублей за килограмм. Самые маленькие арбузы весят 5-7 кг. В основном же здесь крупные экземпляры тяжелее десяти килограммов и вплоть до двадцати, выяснил наш корреспондент на месте.
Дыни двух сортов — «Колхозница» и «Торпеда». Первая стоит 60 рублей за килограмм, вторая — 70. Средний вес «Колхозницы» — полтора-два килограмма, «Торпеда» вытягивает и по четыре.
В палатках нынешние арбузы и дыни «Колхозница» волгоградские, «Торпеды» из Узбекистана. Но в течение сезона могут появиться дргуие поставщики.
В сетевых магазинах на арбузы и дыни тех же сортов цены ниже. Например, в «Пятерочке» арбузы стоят 14,90, в «Атаке» — 17,70. Дыни «Колхозница» в «Атаке» продают по 46,70, «Торпеду» — по 49 рублей. В течение сезона цены меняются как в сторону понижения, так и в сторону повышения.
Жёсткого графика работы бахчевых развалов нет. Например, точка в 16-м микрорайоне, со слов продавца, открыта с десяти утра до десяти вечера, «то есть 12 часов», уточнил он.
Продавец в 18-м микрорайоне, с его слов, начал торговать с шести вечера 1 августа и проработал почти до полуночи. А так — с восьми утра и до последнего клиента, что называется.
На всех точках работает один оператор — «Слав Инвест Сити», кроме 18-го микрорайона. Там хозяйствует компания практически с аналогичным названием «Слав Инвест 777», но с тем же генеральным директором.
Как и в стационарных торговых точках, товар и условия продажи в указанных палатках проверяют на соответствие санитарным нормам, специальные мобильные лаборатории регулярно отбирают пробы товара. Развалы работают до 1 октября.
На бахчевом развале в течение всего периода работы должны находиться и предъявляться по требованию покупателей документы о происхождении товара, его качестве и безопасности, медицинские книжки продавцов и свидетельство о проверке весов.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.