Взять велосипед напрокат в Зеленограде можно в двух физкультурных центрах (ФОК) рядом с 6 и 8 микрорайонами или через городской сервис «Велобайк». Об условиях и ценах читайте в нашем справочном материале.
Стоимость проката: 170 рублей за первый час, за каждый последующий — 70 рублей. В обоих пунктах проката есть только взрослые велосипеды.
Цена аренды на сутки — 440 рублей.
Условия аренды: чтобы покататься, нужно оставить залог в размере 5 тысяч рублей за каждый велосипед или водительское удостоверение. Чтобы заключить договор аренды, при себе нужно иметь паспорт.
Адреса:
- ФОК «Савелки»: Озерная аллея, 2 (напротив 6-го микрорайона, остановка «Центр Ювелир», автобусы 1, 2, 7, 10, 19, 27). Телефон: 8-499-735-41-20. Режим работы: ежедневно с 9 до 21 часа.
- ФОК «Радуга»: проезд 474, дом 3, строение 1 (на краю 8-го микрорайона, остановка «Корпус 815» 21-го автобуса). Телефон: 8-499-710-77-30. Режим работы: ежедневно с 7 до 20 часов.
Пока что в нашем городе работают два пункта проката велосипедов в общегородской сети «Велобайк»:
- Крюковская площадь: за киосками «Мосгортранса», возле ограждения парковки;
- Площадь Шокина, 1 (МИЭТ): примерно в 50 метрах от остановки в сторону моста через Сходню.
Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.
Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию.
Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут).