Прокат велосипедов в Зеленограде. Места, цены, условия 14.05.2021 ZELENOGRAD.RU

Взять велосипед напрокат в Зеленограде можно в двух физкультурных центрах (ФОК) рядом с 6 и 8 микрорайонами или через городской сервис «Велобайк». Об условиях и ценах читайте в нашем справочном материале.

Прокат в ФОКах «Савёлки» и «Радуга»

Стоимость проката: 170 рублей за первый час, за каждый последующий — 70 рублей. В обоих пунктах проката есть только взрослые велосипеды.

Цена аренды на сутки — 440 рублей.

Условия аренды: чтобы покататься, нужно оставить залог в размере 5 тысяч рублей за каждый велосипед или водительское удостоверение. Чтобы заключить договор аренды, при себе нужно иметь паспорт.

Адреса:

  • ФОК «Савелки»: Озерная аллея, 2 (напротив 6-го микрорайона, остановка «Центр Ювелир», автобусы 1, 2, 7, 10, 19, 27). Телефон: 8-499-735-41-20. Режим работы: ежедневно с 9 до 21 часа.
  • ФОК «Радуга»: проезд 474, дом 3, строение 1 (на краю 8-го микрорайона, остановка «Корпус 815» 21-го автобуса). Телефон: 8-499-710-77-30. Режим работы: ежедневно с 7 до 20 часов.

Прокат «Велобайк»

Пока что в нашем городе работают два пункта проката велосипедов в общегородской сети «Велобайк»:

  • Крюковская площадь: за киосками «Мосгортранса», возле ограждения парковки;
  • Площадь Шокина, 1 (МИЭТ): примерно в 50 метрах от остановки в сторону моста через Сходню.

Чтобы воспользоваться прокатом, нужно зарегистрироваться на сайте, в мобильном приложении или в терминале велопроката. Для регистрации нужны телефон и банковская карта. При регистрации система создаст логин и пин-код, их отправят на почту и в смс. Они будут нужны для доступа к прокату.

Потом нужно будет выбрать период проката и оплатить доступ — на сутки, месяц или сезон. После этого можно взять любой свободный велосипед и кататься, вернув его потом на любую другую станцию.

Стоимость доступа к прокату на сутки — 155 рублей, на месяц — 615, на сезон 1235 (сюда включены все поездки до 30 минут).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
велосипед, велопрокат
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Прокат велосипедов в Зеленограде. Места, цены, условия Гид
Закрытие билетных касс в Крюково отложили. До строительства временного пешеходного моста через железную дорогу Новости
Черных лебедей вернули в пруд 1-го микрорайона после зимовки Новости
Что делать, если укусил клещ: где помогут его вытащить и сделают прививку, куда сдать для анализа на возможную инфекцию (бесплатно и платно) Ответы
Началась массовая посадка деревьев вокруг Зеленограда. Рассказываем, как принять участие Новости
От популярного дачного места до унылой «заброшки». Как жила деревня Кутузово в 20-м веке Истории
Полезные советы, новые места, скидки и акции в Зеленограде Новости
Широкий подземный переход на станции Крюково закроют на реконструкцию в июне. Как переходить железную дорогу, и что в итоге будет с обоими тоннелями на станции Новости
Прямой эфир с главным редактором «Зеленоград.ру» — в среду 19 мая. Собираем вопросы и темы для разговора Афиша
Сложности коммуникаций. Почему чиновники отказываются асфальтировать «народные» тропинки и что с этим можно сделать Истории
Застройщик микрорайона ЦИЭ переделал проект под себя: больше высотного жилья, меньше парковок и мест в школах и детсадах. Началось его повторное обсуждение Новости
Соцработники в Зеленограде запустили программу реабилитации для малышей с нарушениями. Вот чем они могут помочь Новости
Заключен договор на достраивание футбольного поля в 9 микрорайоне. Его строят уже восемь лет, а стоимость выросла в полтора раза Новости
Билетные кассы на Крюковской площади закроют для ремонта станции. Вместо них поставят временную будку Новости
Концерт «Весна, Любовь и Музыка» ансамбля «Фантазия» — 16 мая в ДК «Андреевка» Афиша
«Красивая осанка, стройное и сильное тело, гибкость и легкость, спина без боли». Уникальная студия пилатеса в Зеленограде Партнерский материал
Боррелиозного клеща обнаружили на спортплощадке во дворе 9-го микрорайона Новости
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
Лекция-интерактив «Как я украл вашу картину?!» — 16 мая в Творческом лицее Афиша
«Зебра» или мост - какой переход через Савелкинский проезд оказался популярнее? Результаты исследования Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
«Строим и ремонтируем социальные объекты». Компания «АртСтройТехнология» — о проектах в Зеленограде и не только Истории
Прокат самокатов в Зеленограде — три способа, чтобы он появился Истории
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«У нас главный человек — не главврач, а пациент». Как работает наркологическая клиника «Аксон 24» в Зеленограде Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру