Забыли в автобусе

Первые сутки пропажа хранится на зеленоградском автокомбинате по адресу улица Академика Валеева (бывший 1-й Западный проезд), дом 1, строение 1. Он работает по будним дням с 8:00 до 17:00, телефон: 8-499-735-05-96.

Если владелец не объявился, находки передают на склад в Москве. Его адрес: Преображенская улица, дом 5/7. Часы работы: понедельник—четверг: с 8:00 до 20:00, пятница — 18:45. Телефоны: 8-915-293-06-25, 8-495-950-40-64, 8-495-539-54-54. Здесь они будут храниться полгода. Каждая вещь имеет свой номер ярлычок и учетную карточку.

Если вы забыли вещи в областных автобусах «Мострансавто», нужно позвонить по телефону 8-800-700-31-13.

Для возврата вещи нужно написать заявление с с указанием даты, примерного времени потери, номера маршрута и краткой характеристики потерянной вещи. Также сотруднику склада необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Плата за хранение вещей на складе не взимается.