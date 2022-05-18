Как вернуть вещи, забытые в зеленоградских автобусах и электричках 18.05.2022 ZELENOGRAD.RU

Каждый год тысячи людей забывают вещи и документы в общественном транспорте. Вот как вернуть пропажу, оставленную в зеленоградском автобусе или электричке.

Забыли в автобусе

Первые сутки пропажа хранится на зеленоградском автокомбинате по адресу улица Академика Валеева (бывший 1-й Западный проезд), дом 1, строение 1. Он работает по будним дням с 8:00 до 17:00, телефон: 8-499-735-05-96.

Если владелец не объявился, находки передают на склад в Москве. Его адрес: Преображенская улица, дом 5/7. Часы работы: понедельник—четверг: с 8:00 до 20:00, пятница — 18:45. Телефоны: 8-915-293-06-25, 8-495-950-40-64, 8-495-539-54-54. Здесь они будут храниться полгода. Каждая вещь имеет свой номер ярлычок и учетную карточку.

Если вы забыли вещи в областных автобусах «Мострансавто», нужно позвонить по телефону 8-800-700-31-13.

Для возврата вещи нужно написать заявление с с указанием даты, примерного времени потери, номера маршрута и краткой характеристики потерянной вещи. Также сотруднику склада необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Плата за хранение вещей на складе не взимается.

При потере кошелька с деньгами

Для кошельков с деньгами действуют другие правила. При их находке деньги изымаются и помещаются в кассу Службы движения «Мосгортранса». Сам кошелёк хранится на складе. Условия возврата те же: нужно приехать в центральный склад с паспортом и заявлением, где указано примерное время, место потери и описание вещи. На складе вам вернут кошелёк, а в кассе — деньги.

При потере документов

Личные документы (паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет и т. п.) на склад не поступают, а сразу передаются в полицию.

Группа по работе с найденными документами (стол находок) находится по адресу: 2-й Колобовский переулок, дом 8. Телефон: 8-495-694-86-20. Время работы: понедельник-четверг с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

А если вещь потерялась в электричке?

Если вы только что вышли из электрички и поняли, что оставили в ней свои вещи, обратитесь к начальнику станции или вокзала. Чем скорее, тем лучше. Прямо на станции вы заполните заявление на розыск пропажи, а начальнику поезда, в котором вы ехали, отправят телеграмму. Если вещи найдут, вам позвонят, а ваши вещи отправят на станцию, с которой было написано заявление.

Если вы заметили пропажу позже, обратитесь к старшему билетному кассиру вокзала на конечной станции маршрута поезда, в Дирекцию железнодорожных вокзалов по телефону 8-800-775-00-00 или в транспортную полицию. По правилам РЖД, потерянный багаж хранится на станции в течение месяца. Когда вещи находят, сразу составляют акт с описью всех вещей. Если в них обнаружат документы с контактами владельца, с ним непременно связываются.

При получении вещей вам придётся заплатить за их хранение и отправку телеграммы.

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Метки:
электричка, общественный транспорт, автобусы
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