В комитете по туризму Московской области подготовили карту лучших грибных мест Подмосковья. Самые близкие к Зеленограду точки — поселки в Солнечногорском районе и Химках.

Согласно карте, в Алабушево, Фирсановке, Подрезково, деревне Головково, поселке Березки и Поварово-1 можно найти много подберезовиков, белых грибов и лисичек.