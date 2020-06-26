В комитете по туризму Московской области подготовили карту лучших грибных мест Подмосковья. Самые близкие к Зеленограду точки — поселки в Солнечногорском районе и Химках.
Согласно карте, в Алабушево, Фирсановке, Подрезково, деревне Головково, поселке Березки и Поварово-1 можно найти много подберезовиков, белых грибов и лисичек.
Комитет по туризму Московской области
На аналогичной карте для ягод видно, что ближайшие к Зеленограду поляны с ягодами находятся также в Солнечногорском районе, причем только с малиной.
Комитет по туризму Московской области
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