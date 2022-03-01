Cбор гуманитарной помощи для беженцев. Что нужно и куда приносить, если хотите помочь 01.03.2022 ZELENOGRAD.RU

Cбор гуманитарной помощи для беженцев из Украины ведут в Зеленограде и Солнечногорском округе. Рассказываем, что и куда можно принести.

Что можно принести

В качестве гуманитарной помощи можно приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, а также товары для детей — игрушки, книги, канцелярские товары, сообщает сайт «Мосволонтер.

  • воду бутилированную (объемом от 0,5 до 25 литров)
  • сухое детское питание (смеси)
  • продукты питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы)
  • одноразовую посуду
  • средства личной гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага, средства женской гигиены, влажные салфетки, детские подгузники)
  • полотенца и постельные принадлежности (одеяла, подушки, простыни)
  • детские канцелярские принадлежности (раскраски), книги и игрушки.

Все предметы должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками, а продукты питания — с длительным сроком хранения и с действительным сроком годности.

Куда приносить

В Зеленограде сбор идет в помещении коворкинг-центра НКО в корпусе 239. Пункт работает с 10:00 до 19:00, контактный телефон 8-495-657-65-42.

Прием гуманитарной помощи также организован и в Солнечногорском районе. Всего создано 19 пунктов сбора, ближайшие к Зеленограду находятся в Андреевке, Брехово, Ржавках, Менделеево:

  • Солнечногорск, ул. Вертлинская, д. 1, Молодежный центр «Подсолнух», телефон: 89261381931
  • Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 13, Молодежный центр «Возрождение» режим работы: понедельник — пятница с 10.00 до 17.00
  • Солнечногорск, ул. Маяковского, д. 13а, клуб «Чайка». режим работы: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 19.00
  • Поварово, микрорайон Локомотивный дом 7, клуб «Соседи снизу» телефон: 89636248572
  • Соколовское, д. Новая, д. 40, 2 этаж, телефон: 89031278788, 89163531320
  • д. Кривцово, д. 5, МБУ культуры и спорта «Культурно-спортивный центр «Истра», телефон 84962671010
  • пос. санатория Министерства Обороны, д. 76, клуб «Контраст», режим работы: понедельник-пятница с 12:00-18:00
  • д. Брехово, ул. Зеленая, стр. 22, МБУ «ЦИКДиСД» телефон: 84996420132
  • д. Радумля, мкр. Механического завода № 1, д. 14, ДК «Радумля», телефон: 89169269710
  • п. Жуково, мкр. Березки, ДК Березки, телефон: 89169658930
  • д. Пешки, ДК Пешки, телефон: 89169656640
  • пос. Ржавки, строение 2, каб.24, телефон: 89104285053
  • пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 11, КДЦ Метролог, телефон: 89104285053
  • п. Лунево, строение 26, кабинет 9, МАУ «Спортивный клуб «Лунево», телефон: 89175064867
  • д. Толстяково, д.33/1, 1 этаж, СК Толстяково, телефоны: 84962634121, 89153605311
  • п. Смирновка, д. 1, каб. №7, Смирновский культурно-досуговый центр, телефон: 84962634691
  • пос. Андреевка, ул. Староандреевская, 59, МАУК Андреевка, телефон: 89099563109
  • пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9, телефон: 89262464339
  • пос. Андреевка, д. 47А, молодежный центр «Подсолнух», телефон 89167704259

Помочь беженцам решили и в арт-пространстве «Кинематограф». 6 марта в 19:00 по адресу Панфиловский проспект, 159 пройдет «Гуманитарный акустический вечер», на котором выступит ряд исполнителей. Вход свободный, а на полученные донаты организаторы собираются купить необходимые вещи и передать их в пункт сбора. «Для всех нас эти дни эмоционально сложные, но есть люди которым сейчас сложнее, и в наших силах им помочь», — написали его представители.

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Метки:
благотворительность, сюжет: война с украиной 2022
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