Куда приносить

В Зеленограде сбор идет в помещении коворкинг-центра НКО в корпусе 239. Пункт работает с 10:00 до 19:00, контактный телефон 8-495-657-65-42.

Прием гуманитарной помощи также организован и в Солнечногорском районе. Всего создано 19 пунктов сбора, ближайшие к Зеленограду находятся в Андреевке, Брехово, Ржавках, Менделеево:

Солнечногорск, ул. Вертлинская, д. 1, Молодежный центр «Подсолнух», телефон: 89261381931

Солнечногорск, ул. Дзержинского, д. 13, Молодежный центр «Возрождение» режим работы: понедельник — пятница с 10.00 до 17.00

Солнечногорск, ул. Маяковского, д. 13а, клуб «Чайка». режим работы: понедельник, среда, пятница с 14.00 до 19.00

Поварово, микрорайон Локомотивный дом 7, клуб «Соседи снизу» телефон: 89636248572

Соколовское, д. Новая, д. 40, 2 этаж, телефон: 89031278788, 89163531320

д. Кривцово, д. 5, МБУ культуры и спорта «Культурно-спортивный центр «Истра», телефон 84962671010

пос. санатория Министерства Обороны, д. 76, клуб «Контраст», режим работы: понедельник-пятница с 12:00-18:00

д. Брехово, ул. Зеленая, стр. 22, МБУ «ЦИКДиСД» телефон: 84996420132

д. Радумля, мкр. Механического завода № 1, д. 14, ДК «Радумля», телефон: 89169269710

п. Жуково, мкр. Березки, ДК Березки, телефон: 89169658930

д. Пешки, ДК Пешки, телефон: 89169656640

пос. Ржавки, строение 2, каб.24, телефон: 89104285053

пос. Менделеево, ул. Куйбышева, д. 11, КДЦ Метролог, телефон: 89104285053

п. Лунево, строение 26, кабинет 9, МАУ «Спортивный клуб «Лунево», телефон: 89175064867

д. Толстяково, д.33/1, 1 этаж, СК Толстяково, телефоны: 84962634121, 89153605311

п. Смирновка, д. 1, каб. №7, Смирновский культурно-досуговый центр, телефон: 84962634691

пос. Андреевка, ул. Староандреевская, 59, МАУК Андреевка, телефон: 89099563109

пос. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 9, телефон: 89262464339

пос. Андреевка, д. 47А, молодежный центр «Подсолнух», телефон 89167704259

Помочь беженцам решили и в арт-пространстве «Кинематограф». 6 марта в 19:00 по адресу Панфиловский проспект, 159 пройдет «Гуманитарный акустический вечер», на котором выступит ряд исполнителей. Вход свободный, а на полученные донаты организаторы собираются купить необходимые вещи и передать их в пункт сбора. «Для всех нас эти дни эмоционально сложные, но есть люди которым сейчас сложнее, и в наших силах им помочь», — написали его представители.