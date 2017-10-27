В субботу закрыли сделку по продаже квартиры, которая длилась ровно год. Нет, сама сделка прошла вполне нормально и позитивно, но ощущения после этой продажи весьма, скажем так, смешанные… Но не все же успехами хвалиться.

Продавцы — наши старинные клиенты, продавали и покупали им далеко не одну квартиру, и отказать им или «послать» на каком-то этапе по ряду причин было нельзя. Люди они немолодые и уверенные в своей правоте по любому вопросу. Переубедить практически невозможно. Такие бывают.

Эту однокомнатную квартиру они приобрели семь лет назад также с нашей помощью, и первый раз решили продать ее летом 2014-го, одновременно с продажей еще одной своей однушки и покупкой двушки. Кризисом тогда и не пахло, я нашел покупателя по очень хорошей цене (5,5 млн) меньше, чем за месяц, взяли аванс, стали готовить сделку и… собственники передумали продавать. Они купили тогда двушку в новостройке в бетоне и решили пожить в этой однушке, пока делают ремонт. Аванс вернули, извинились, я поработал бесплатно. Ну, бывает.

Потом настал октябрь 2016-го. Ремонт в новой квартире закончен, пора однушку таки продать. Казалось бы, чего проще — прямая продажа, большая однокомнатная квартира в самом центре Зеленограда, современный дом, идеальные документы, в квартире никто не живет. Но… цена. Рынок год назад уже вовсю летел в пропасть и продать ее в тот момент можно было максимум за 5 млн. Но собственники помнили, что эту квартиру были готовы купить за 5,5. Поэтому после долгих и мучительных переговоров с демонстрацией цен конкурентов, цен фактических сделок, рисованием графиков и всего прочего квартира была выставлена за 5,3.

«Мы не торопимся», «попробуем», «наш покупатель придет», — вот это вот все. Тут необходимо отметить, что эта квартира была из разряда тех, что на фото смотрится лучше, чем есть на самом деле (ну да и мы умеем слегка приукрасить, и неприглядное не показать и т. п. ), поэтому даже по этой завышенной цене были звонки и просмотры. Но в реальности квартира требовала полного ремонта санузла как минимум. То есть продать за эту цену было вообще без шансов, и я это прекрасно понимал.

И в результате через месяц мы получили предложение приобрести ее за 5 млн. Буду краток — не отдали. Как ни аргументировали, как ни объясняли выгодность сделки для продавцов — бесполезно. Такие вот железобетонные люди. Покупатель ушел.

К декабрю после многократных разговоров удалось сбить цену до этих самых 5 млн! И накануне нового года пришел покупатель за 4,8. Уперлись, дешевле 4,9 ни за что! А покупатель оказался тоже принципиальным. И надо сказать, что 4,8 на тот момент была сверх хорошая цена за эту квартиру. Другие в этом доме уходили ближе к 4,5.

К середине весны упали в рекламе до 4,8, но было уже поздно. Соседи продались за 4,2. Да, пониже этаж, но… И я нахожу уже четвертого покупателя на эту квартиру, но он предлагает… 4,6. Ответ? Опять нет.

К сожалению, совсем расстаться с ними мы не могли, хотя больше всего хотелось именно этого. Поэтому было принято решение оставить квартиру только в бесплатной рекламе и перестать тратить силы и время впустую. Написали крупными буквами «БЕЗ ТОРГА», чтобы отсечь разумно полагающих, что уж на сотню-то всяко подвинутся…

В конце лета цену снизили до 4,6, причем по инициативе собственников. И в сентябре нашлись желающие квартиру купить, предлагали 4,5. Опять услышали жесткое нет. Аналоги уходят по 4,2-4,3, но тут у покупателей безвыходная ситуация — нужна срочно свободная однушка в цепочку, и именно в этом доме, поэтому согласились — у них фактически были выкручены руки. Квартира была продана пятому (!!!) найденному мной реальному покупателю.

В субботу, после передачи квартиры новым собственникам, продавец на прощание сказал: «Вот видишь, дождались наконец своего покупателя, продали за сколько хотели без всякого торга!». То есть они довольны, они считают себя победителями, а то, что могли получить на 400 тысяч больше уже год назад, что квартира стояла год пустая и даже не сдавалась (а это еще 250 тысяч, на минуточку) и при этом оплачивалась коммуналка (еще тысяч тридцать) — это все не считается.

А я? Я сохранил хорошие отношения с довольными результатом клиентами, что принесет мне дивиденды в будущем — раз. Получил очередное подтверждение (пятикратное) правильности своей оценки стоимости квартиры — два. Еще раз убедился, что в нынешней ситуации «ждать своего покупателя» — значит нести прямые убытки — три. Ну и получил свое вознаграждение, безусловно, хотя если бы в начале пути я понимал, сколько работы мне придется выполнить — не согласился бы на это все точно. Нервов, времени, сил и денег на рекламу съедено немеряно. Увы, бывают такие объекты, от которых нельзя отказаться и которые вот так высасывают все соки.