Второй неудобный светофор стоит на Пятницком шоссе рядом с ЖК «Первый Зеленоградский» в деревне Голубое. По словам нашего читателя, выезд из Голубого включается здесь на 20 секунд, хотя в эту сторону обычно почти никто не едет. Из-за этого светофора движение на загруженном Пятницком шоссе останавливается почти на полминуты, из-за этого образуется огромная пробка, которая начинается от Баранцево и охватывает выезд с Георгиевского шоссе на Пятницкое. По словам таксиста, в этой пробке при поездке из Москвы можно провести полчаса. Он предлагает сделать на выезде из Голубого насыпь для постоянно работающего поворота направо (как это сейчас сделано на пересечении Георгиевского и Пятницкого шоссе).