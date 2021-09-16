СТО Зеленоград: спонсор темы
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«Опять какие-то мудрецы светофор так круто отрегулировали, что это вообще полная задница» Таксист объясняет, как два светофора в Андреевке и Голубом создают огромные пробки 16.09.2021 ZELENOGRAD.RU

На дорогах рядом с Андреевкой, 15 и 14 микрорайонами нередко образуются пробки. Такая же ситуация на Пятницком шоссе в районе выезда из Голубого. Наш читатель, работающий таксистом, рассказал, что в этом виноваты всего два неправильно настроенных светофора. Он предложил решения и потребовал у администраций Зеленограда и Солнечногорского округа совместно решить проблему.

Первый светофор находится на пересечении Жилинской и Староандреевской улиц. Когда он загорается зелёным для тех, кто выезжает из Зеленограда, машины движутся по одной полосе. И вся эта полоса останавливается, когда кто-то сворачивает направо. Из-за этого «встаёт» улица Логвиненко на выезде из Зеленограда и пересечение Панфиловского проспекта с Андреевкой рядом с «Грином». Тогда водителям приходится пробираться сквозь жилой район по узкому проезду, лавируя между многоэтажками. В результате страдают пешеходы и местные жители, под окнами которых постоянно ездят машины.

Второй неудобный светофор стоит на Пятницком шоссе рядом с ЖК «Первый Зеленоградский» в деревне Голубое. По словам нашего читателя, выезд из Голубого включается здесь на 20 секунд, хотя в эту сторону обычно почти никто не едет. Из-за этого светофора движение на загруженном Пятницком шоссе останавливается почти на полминуты, из-за этого образуется огромная пробка, которая начинается от Баранцево и охватывает выезд с Георгиевского шоссе на Пятницкое. По словам таксиста, в этой пробке при поездке из Москвы можно провести полчаса. Он предлагает сделать на выезде из Голубого насыпь для постоянно работающего поворота направо (как это сейчас сделано на пересечении Георгиевского и Пятницкого шоссе).

«Это ж*** полная. Настройте эти два светофора иначе мы, жители, сами этим займемся», заканчивает наш читатель своё обращение. Полностью его можно посмотреть на этом видео:

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Метки:
автомобиль, пятницкое шоссе, светофор, пробки, георгиевское шоссе
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Обсуждение
Надежда Конникова
8 часов назад
Светофор в Андреевке на перекрестке возле Ашана тоже полная жуть. Его сейчас отрегулировать так, что машины поворачивают одновременно с зелёным для людей. В итоге люди идут, не понимая, почему на них едут машины, пешеходные фазы не все одновременно начинаются, а включаются кусками, кого-нибудь просто задавят. Не знаю, кто придумал эту схему, но он явно просто не знает элементарных основ организации движения и обеспечения безопасности. Мрак какой-то.
Валерий В
8 часов назад
Непонятно только причем здесь власти Зеленограда. Светофоры то в области
Kill Digit
7 часов назад
в этом виноваты всего два неправильно настроенных светофора. Он предложил решения и потребовал у администраций Зеленограда и Солнечногорского округа совместно решить проблему.
Виноваты во всём не светофоры, а густонаселённый район с бездумной застройкой без дорог. Шутка ли на огромный район с огромным количеством многоэтаже всего ОДНА основная двухполосная дорога, а дальше лишь местные проезды.
Так что тут надо не светофоры накручивать, а дороги строить и расширять не тыкая высотные многоэтажки на каждый свободный клочок земли.

машины поворачивают одновременно с зелёным для людей. В итоге люди идут, не понимая, почему на них едут машины, пешеходные фазы не все одновременно начинаются, а включаются кусками, кого-нибудь просто задавят.
Это новый тренд от ЦОДД - только управление хаосом и хардкор...
Регулировка нычне не в почёте, во главе угла свободное регулирование, когда машины и пешеходы саморегулируются, а ЦОДД может отчиаться о повышении пропускной способности для машин и увелечении горения зелёного для пешеходов. Сплошные плюсы для ЦОДД, заодно можно денег попилить на установке лунных человечков и перенастройке светофоров.
Железникова Марина
6 часов назад
Абсолютно согласна. Особенно про светофор на Пятницком ш. Там только глубокой ночью без пробок можно ехать. Прям крик души, что надо там что-то делать, хоть и не каждый день там езжу, но всегда (!!!!) днем пробка. Про выходные вообще молчу. 40 мин там простоять, да легко, особенно если от Брёхово летом на водохранилище ехать. По поводу зеленого и водителям и пешеходам (пропусти пешеходов и поворачивай), на особо загруженных перекрестках их наверное не стоит ставить. Но не все к ним и привыкли ещё. Их только недавно установили, поэтому многие водители, как и пешеходы теряются. Привыкнут и все нормально будет
Александр Эрлих
5 часов назад
Непонятно только причем здесь власти Зеленограда. Светофоры то в области
Но проблемы от этого у зеленоградцев тоже. Можно посодействовать и подавить со стороны зеленоградской администрации
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