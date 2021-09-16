На дорогах рядом с Андреевкой, 15 и 14 микрорайонами нередко образуются пробки. Такая же ситуация на Пятницком шоссе в районе выезда из Голубого. Наш читатель, работающий таксистом, рассказал, что в этом виноваты всего два неправильно настроенных светофора. Он предложил решения и потребовал у администраций Зеленограда и Солнечногорского округа совместно решить проблему.
Первый светофор находится на пересечении Жилинской и Староандреевской улиц. Когда он загорается зелёным для тех, кто выезжает из Зеленограда, машины движутся по одной полосе. И вся эта полоса останавливается, когда кто-то сворачивает направо. Из-за этого «встаёт» улица Логвиненко на выезде из Зеленограда и пересечение Панфиловского проспекта с Андреевкой рядом с «Грином». Тогда водителям приходится пробираться сквозь жилой район по узкому проезду, лавируя между многоэтажками. В результате страдают пешеходы и местные жители, под окнами которых постоянно ездят машины.
Второй неудобный светофор стоит на Пятницком шоссе рядом с ЖК «Первый Зеленоградский» в деревне Голубое. По словам нашего читателя, выезд из Голубого включается здесь на 20 секунд, хотя в эту сторону обычно почти никто не едет. Из-за этого светофора движение на загруженном Пятницком шоссе останавливается почти на полминуты, из-за этого образуется огромная пробка, которая начинается от Баранцево и охватывает выезд с Георгиевского шоссе на Пятницкое. По словам таксиста, в этой пробке при поездке из Москвы можно провести полчаса. Он предлагает сделать на выезде из Голубого насыпь для постоянно работающего поворота направо (как это сейчас сделано на пересечении Георгиевского и Пятницкого шоссе).
«Это ж*** полная. Настройте эти два светофора иначе мы, жители, сами этим займемся», заканчивает наш читатель своё обращение. Полностью его можно посмотреть на этом видео:
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Так что тут надо не светофоры накручивать, а дороги строить и расширять не тыкая высотные многоэтажки на каждый свободный клочок земли.
Регулировка нычне не в почёте, во главе угла свободное регулирование, когда машины и пешеходы саморегулируются, а ЦОДД может отчиаться о повышении пропускной способности для машин и увелечении горения зелёного для пешеходов. Сплошные плюсы для ЦОДД, заодно можно денег попилить на установке лунных человечков и перенастройке светофоров.