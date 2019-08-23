Мальчишки и девчонки, а так же их родители, спортивно-развлекательный комплекс «Космос» приглашает всех 2 сентября на торжественное открытие нового учебного года! Вас ждут открытые мастер-классы в секциях: скалолазание, кроссфит, батутный фристайл, воздушная гимнастика. Зажигательная дискотека для детей и родителей на батутах, аниматоры, игры и конкурсы. Вход свободный. Начало в 16:30. Предварительная запись.
Сентябрь — не просто первый красивый осенний месяц, но и очень важный для деток и родителей! Начало учебного года, выбор спортивного хобби, встреча с друзьями после летних каникул, ну и конечно новые развлечения в Космосе!
Что мы придумали в этом году? День Открытых Дверей! Вас ждут открытые уроки, мастер классы спортивных секциях. В одно время работают все спортивные направления Космоса, можно пробовать и общаться с тренерским составом.
Зажигательная дискотека для детей и родителей на батутах!
Гостей ждут: игры, аниматоры, призы и конкурсы, а самое главное: тайный сюрприз от организаторов!
Когда: 2 сентября.
Во сколько: с 16:30 до 18:30
Для кого: для взрослых и детей любого возраста! Вход свободный!
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Пишите vk.me/cosmos.zelenograd или звоните +7(977)715-14-49
- Мы отличаемся!
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+7 (495) 76-76-746
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