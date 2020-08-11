20 сентября в Культурном центре «Зеленоград» прозвучит Симфоническая сказка «Шехеразада» по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь «на музыку симфонической сюиты Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Московского государственного симфонического оркестра.
В программе концерта очарование восточных сказок, в прочтении одной из ярчайших актрис нашего времени — Дарьи Мороз, не сможет никого оставить равнодушным. За дирижёрским пультов Художественный руководитель МГСО — Иван Рудин. Начало в 12:00. Стоимость билетов от 400 до 1200 рублей.
Тема Востока — одна из излюбленных в русской музыке XIX века. Источником вдохновения для Римского-Корсакова стало собрание арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» — одного из ярчайших памятников средневековой арабской и персидской литературы. В них повествуется о персидском царе Шахрияре и его жене Шехеразаде. Музыкальная сюита погружает слушателя в фантастический мир, наполненный приметами музыки Востока: это и оригинальные мелодии,
и прихотливые ритмы, и яркий тембровый колорит. Четырёхчастная сюита была впервые исполнена под управлением автора, Н.А. Римского-Корсакова, в 1888 году.
Произведение это приобрело огромную популярность у слушателей всего мира, вдохновляет режиссёров и балетмейстеров на создание новых шедевров.
Загадочный мир Востока, миражи пустыни и красота оазисов, морская стихия и корабль Синбада-морехода, сказочная птица Рух и, конечно, Шехеразада — все эти образы оживут в вашем воображении!
Московский государственный симфонический оркестр создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.
С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.
Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.
Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений.
Оркестр успешно представлял российское исполнительское искусство на гастролях в Италии, Испании, Германии, Болгарии, Турции, Китае, Корее, с успехом гастролирует по России. В сентябре 2018 года, в рамках региональной программы XVIII международного музыкального фестиваля ArsLonga, коллектив выступил в гг. Севастополь и Симферополь, под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца.
Купить билеты без сервисного сбора, можно на сайте оркестра mgso.moscow