«Шехеразада» в исполнении Московского государственного симфонического оркестра — 20 сентября в Культурном центре «Зеленоград» 20 сентября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград"

20 сентября в Культурном центре «Зеленоград» прозвучит Симфоническая сказка «Шехеразада» по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь «на музыку симфонической сюиты Николая Андреевича Римского-Корсакова в исполнении Московского государственного симфонического оркестра.
В программе концерта очарование восточных сказок, в прочтении одной из ярчайших актрис нашего времени — Дарьи Мороз, не сможет никого оставить равнодушным. За дирижёрским пультов Художественный руководитель МГСО — Иван Рудин. Начало в 12:00. Стоимость билетов от 400 до 1200 рублей.

Тема Востока — одна из излюбленных в русской музыке XIX века. Источником вдохновения для Римского-Корсакова стало собрание арабских сказок и новелл «Тысяча и одна ночь» — одного из ярчайших памятников средневековой арабской и персидской литературы. В них повествуется о персидском царе Шахрияре и его жене Шехеразаде. Музыкальная сюита погружает слушателя в фантастический мир, наполненный приметами музыки Востока: это и оригинальные мелодии,
и прихотливые ритмы, и яркий тембровый колорит. Четырёхчастная сюита была впервые исполнена под управлением автора, Н.А. Римского-Корсакова, в 1888 году.
Произведение это приобрело огромную популярность у слушателей всего мира, вдохновляет режиссёров и балетмейстеров на создание новых шедевров.

Загадочный мир Востока, миражи пустыни и красота оазисов, морская стихия и корабль Синбада-морехода, сказочная птица Рух и, конечно, Шехеразада — все эти образы оживут в вашем воображении!

Московский симофнический оркестр

Московский государственный симфонический оркестр создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.

С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.

Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.

Московский государственный симфонический оркестр высоко оценивают и зрители, и музыканты, и критики. Это культура исполнения, интересные интерпретации шедевров классической музыки, отличный выбор произведений.

Оркестр успешно представлял российское исполнительское искусство на гастролях в Италии, Испании, Германии, Болгарии, Турции, Китае, Корее, с успехом гастролирует по России. В сентябре 2018 года, в рамках региональной программы XVIII международного музыкального фестиваля ArsLonga, коллектив выступил в гг. Севастополь и Симферополь, под управлением немецкого дирижера Юстуса Франтца.

Купить билеты без сервисного сбора, можно на сайте оркестра mgso.moscow

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Метки:
культура, концерты, классическая музыка, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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