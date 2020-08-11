Московский симофнический оркестр

Московский государственный симфонический оркестр создан в 1989 году, как единственный в мире симфонический коллектив, посвящающий значительную часть своей концертной деятельности музыкально-эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Концерты и абонементы оркестра проходят на ведущих площадках Москвы.

С 1995 года оркестр ежегодно проводит циклы концертов с юными солистами в различных залах Москвы, Московской области и других регионов России, участники — победители и лауреаты престижных всероссийских и международных музыкальных состязаний.

Летом 2017 года приказом Департамента культуры города Москвы художественным руководителем оркестра был назначен известный пианист Иван Рудин. С приходом нового руководителя оркестр значительно расширил репертуар, начал сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными музыкантами, молодыми дирижерами и солистами, стал постоянным участником популярных телепроектов.