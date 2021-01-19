Розыгрыш торта от кондитерской «В шоколаде» — 22 января для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» 22 января 10:00 Кондитерская "В шоколаде"

Партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру», кондитерская «В шоколаде» в корпусе 355 предлагает кофе и чай со свежими десертами и выпечкой ручной работы. Для членов клуба — скидка 15% на весь ассортимент кондитерской по карте члена клуба.

Но и это не всё, чем бутик сладостей «В шоколаде» готов порадовать друзей «Зеленоград.ру». В пятницу, 22 января, здесь среди членов клуба будет разыгран целый торт «Три шоколада»!

У вас ещё есть время вступить в клуб и стать участником розыгрыша!

Кондитерская в ЖК «Зеленоград-Сити» работает с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 20:00 по выходным.

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Метки:
клуб друзей, В шоколаде
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