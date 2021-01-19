Партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру», кондитерская «В шоколаде» в корпусе 355 предлагает кофе и чай со свежими десертами и выпечкой ручной работы. Для членов клуба — скидка 15% на весь ассортимент кондитерской по карте члена клуба.
Но и это не всё, чем бутик сладостей «В шоколаде» готов порадовать друзей «Зеленоград.ру». В пятницу, 22 января, здесь среди членов клуба будет разыгран целый торт «Три шоколада»!
У вас ещё есть время вступить в клуб и стать участником розыгрыша!
Кондитерская в ЖК «Зеленоград-Сити» работает с 8:00 до 20:00 по будням, с 9:00 до 20:00 по выходным.
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