Партнёр клуба друзей «Зеленоград.ру», кондитерская «В шоколаде» в корпусе 355 предлагает кофе и чай со свежими десертами и выпечкой ручной работы. Для членов клуба — скидка 15% на весь ассортимент кондитерской по карте члена клуба.

Но и это не всё, чем бутик сладостей «В шоколаде» готов порадовать друзей «Зеленоград.ру». В пятницу, 22 января, здесь среди членов клуба будет разыгран целый торт «Три шоколада»!