Полезные воскресенья июня — расписание лектория «Trivium» 01.06.2022 ZELENOGRAD.RU

Специально для первого тёплого месяца первый лекторий Зеленограда Trivium подобрал самые интересные и полезные темы. Слушатели узнают секреты ораторского мастерства, им расскажут про закулисье музеев и — зачем нужна астрономия.

5 июня — «Как сделать свою речь убедительной и как с её помощью влиять на людей»

Бывает ли так, что вы говорите, а ваши слова пропускают мимо ушей? Или может вообще не слушают?

На лекции вы узнаете, как говорить так, чтобы вас слышали и слушали. Этот навык пригодится и на работе и в семейной жизни.

Лектор: Малышкин Семён.


12 июня — «Тайны музея»

Что такое музей? Только место для проведения выставок или склад пыльных вещей? Или уникальное хранилище для сотен и тысяч произведений искусства?

К каждому из экспонатов нужен индивидуальный подход, необходимо внимание и трепетная любовь, как к маленькому, а порой и капризному ребенку — поговорим о том, как правильно о них заботится; а также о том, как экспонаты оказываются в музее и что там с ними происходит дальше.

Лектор: Елена Никольская


26 июня — «Что такое астрономия и зачем она нужна»

  • Что такое астрономия и что она изучает?

  • Какую роль эта наука сыграла в истории человечества и зачем она сейчас?

  • Как стать астрономом и кто у нас главный по звёздочкам?

  • Что можно увидеть из города и стоит ли покупать телескоп?

А также вы услышите про самые популярные мифы о небесных телах, о том, как сделать открытие, не имея профильного образования и что посмотреть на осеннем небе. Лекция рассчитана на любознательных выпускников старшей школы, студентов и взрослых.

Лектор: Чумаков Сергей


Лекции пройдут по адресу: Зеленоград, корпус 514А
Начало: в 14:00
Билеты со скидкой: 500 рублей, забронировать

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До скорых полезных встреч.

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Метки:
лекция, Корпус 514а
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