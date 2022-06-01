Специально для первого тёплого месяца первый лекторий Зеленограда Trivium подобрал самые интересные и полезные темы. Слушатели узнают секреты ораторского мастерства, им расскажут про закулисье музеев и — зачем нужна астрономия.
5 июня — «Как сделать свою речь убедительной и как с её помощью влиять на людей»
Бывает ли так, что вы говорите, а ваши слова пропускают мимо ушей? Или может вообще не слушают?
На лекции вы узнаете, как говорить так, чтобы вас слышали и слушали. Этот навык пригодится и на работе и в семейной жизни.
Лектор: Малышкин Семён.
12 июня — «Тайны музея»
Что такое музей? Только место для проведения выставок или склад пыльных вещей? Или уникальное хранилище для сотен и тысяч произведений искусства?
К каждому из экспонатов нужен индивидуальный подход, необходимо внимание и трепетная любовь, как к маленькому, а порой и капризному ребенку — поговорим о том, как правильно о них заботится; а также о том, как экспонаты оказываются в музее и что там с ними происходит дальше.
Лектор: Елена Никольская
26 июня — «Что такое астрономия и зачем она нужна»
Что такое астрономия и что она изучает?
Какую роль эта наука сыграла в истории человечества и зачем она сейчас?
Как стать астрономом и кто у нас главный по звёздочкам?
Что можно увидеть из города и стоит ли покупать телескоп?
А также вы услышите про самые популярные мифы о небесных телах, о том, как сделать открытие, не имея профильного образования и что посмотреть на осеннем небе. Лекция рассчитана на любознательных выпускников старшей школы, студентов и взрослых.
Лектор: Чумаков Сергей
Лекции пройдут по адресу: Зеленоград, корпус 514А
Начало: в 14:00
Билеты со скидкой: 500 рублей, забронировать
Вконтакте
Инстаграм
Фейсбук
Телеграм
До скорых полезных встреч.