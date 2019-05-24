31 мая — 01 июня 2019 года состоится международный фестиваль по регби «Золотой Овал», где примут участие команды юных регбистов 11-12 лет. Фестиваль представляет из себя крупный турнир по регби в формате 8*8, среди команд 11-12 лет. В рамках фестиваля будет сыграно почти 150 матчей. Кроме спортивных состязаний всех ожидает развлекательная программа.
«Золотой Овал» — это международный турнир с богатейшей историей, который много лет проводится в Зеленограде. В 2019 году он будет проводиться 41-й! год подряд. Первый турнир прошел в 1979 году и назывался «Пионерский Овал», в нем приняли участие 6 команд. За время проведения турнира в нем выступали команды из Германии, Италии, Франции, Польши, Латвии, Молдовы, Сербии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Грузии. Будущие звезды советского и российского регби, члены сборных команд СССР и России, спортивные функционеры различных регбийных федераций — многие прошли через «Золотой Овал».
«Золотой Овал» — это первое крупное соревнование для многих и многих мальчишек со всей страны и зарубежья, которые выбрали для себя занятия таким видом спорта как регби.
В связи с возрастающей с каждым годом популярностью «Золотого Овала» с этого года организаторы расширяют фестиваль с 36 до 48 команд. Нынешний розыгрыш будет представлен командами из 23-х регионов РФ, из 33 городов и 4-х государств — РФ, Латвии, Казахстана и Литвы. Игры фестиваля пройдут на трех зеленоградских стадионах — МИЭТ, Ангстрем и СШОР № 111. Само собой основные события (открытие, финалы и награждения, развлекательная программа) развернуться на флагманском регбийном стадионе — ГБУ СШОР № 111.
Кроме спортивных состязаний Фестиваль будет наполнен развлекательной программой.
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- экспозиция МЧС,
- школа барабанщиков DedovDrums,
- развлечения с аниматорами и ростовыми куклами от праздничного агентства BEKKEREVENT
- розыгрыш призов от партнера «Золотого Овала» — компании SergioPizzа и других организаторов!
Мы приглашаем всех на стадион: посмотреть интересные игры и поболеть за Зеленоград, принять участие в развлечениях и отлично провести свое время на свежем воздухе!
31 мая 11:00—13:00 — квалификационный этап на стадионах СШОР № 111, Ангстрем, МИЭТ
31 мая 13:00—14:00 — перерыв в играх, консолидация всех участников на стадионе СШОР № 111.
31 мая 14:00—14:30 — Парад участников и церемония открытия Фестиваля (стадион СШОР № 111).
31 мая 15:00—17:40 — этап плей-офф (стадия 1/8 финала, стадион СШОР № 111)
01 июня 9:00—17:00 — этап плей-офф, продолжение, (стадион СШОР № 111).
01 июня 17:00—17:30 — финальный матч (стадион СШОР № 111)
01 июня 17:30—18:00 — церемония награждения, коллективное фото участников (стадион СШОР № 111).
01 июня 18:00 — окончание Фестиваля
- МИЭТ, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, стр. 5
- Ангстрем, г. Зеленоград, Озерная аллея, д. 3
- Регбийный стадион СШОР № 111, г. Зеленоград, Озерная аллея, д. 10
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