«Золотой Овал» — это международный турнир с богатейшей историей, который много лет проводится в Зеленограде. В 2019 году он будет проводиться 41-й! год подряд. Первый турнир прошел в 1979 году и назывался «Пионерский Овал», в нем приняли участие 6 команд. За время проведения турнира в нем выступали команды из Германии, Италии, Франции, Польши, Латвии, Молдовы, Сербии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Грузии. Будущие звезды советского и российского регби, члены сборных команд СССР и России, спортивные функционеры различных регбийных федераций — многие прошли через «Золотой Овал».

«Золотой Овал» — это первое крупное соревнование для многих и многих мальчишек со всей страны и зарубежья, которые выбрали для себя занятия таким видом спорта как регби.

В связи с возрастающей с каждым годом популярностью «Золотого Овала» с этого года организаторы расширяют фестиваль с 36 до 48 команд. Нынешний розыгрыш будет представлен командами из 23-х регионов РФ, из 33 городов и 4-х государств — РФ, Латвии, Казахстана и Литвы. Игры фестиваля пройдут на трех зеленоградских стадионах — МИЭТ, Ангстрем и СШОР № 111. Само собой основные события (открытие, финалы и награждения, развлекательная программа) развернуться на флагманском регбийном стадионе — ГБУ СШОР № 111.

Кроме спортивных состязаний Фестиваль будет наполнен развлекательной программой.

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