Что будем продавать? Всё, что захотите: ненужные игрушки, книги, одежду, фигурки детского интерьера, необычные камушки или марки. Самые предприимчивые могут напечь печенья, наготовить лимонадов, наплести браслетов или продавать какое либо ремесло: проводить мастер-класс по какому либо искусству — в общем использовать любое своё хобби в коммерческих целях

Где будем продавать? Каждый зарегистрированный участник уровня PRO (1000 рублей) сооружает свой киоск на мастер-классе по столярному мастерству, нарисует вывеску перед началом мероприятия (обязательна помощь родителей). Будет ещё и розыгрыш с настоящими призами на самый красивый киоск (так что следует подготовиться заранее и продумать оформление флажки/ фонарики/ наклейки, ну и конечно же подготовить товар).

Но можно участвовать без ларька, пот тарифу MINI (300 рублей) — предоставят бочку/стол + участие в розыгрыше «самый интересный товар»



Адрес: гаражка и всё мероприятие будет проходить на парковке перед рестораном «Никольский», возле корпуса 532

Дата: 1 июня с 15 до 20 часов.



Кто будет покупать? Ваши друзья, соседи, другие дети пришедшие на мероприятие.Ведь помимо распродажи на празднике будет: музыка, гриль меню, аквагрим, анимация, конкурс рисунка, мастер-классы по детской йоге, капоэйре и танцам, ведущий, сладкая вата, мороженое, няни для малышей и другое



Регистрация и подробности — на сайте.