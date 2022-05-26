Детская гаражная распродажа — 1 июня на парковке у ресторана «Никольский» 26.05.2022 ZELENOGRAD.RU

«Детская гаражка» — детская ярмарка/распродажа. Место, где дети станут настоящими предпринимателями и обретут своих юных покупателей. Начало — 1 июня в 15:00.

Что будем продавать? Всё, что захотите: ненужные игрушки, книги, одежду, фигурки детского интерьера, необычные камушки или марки. Самые предприимчивые могут напечь печенья, наготовить лимонадов, наплести браслетов или продавать какое либо ремесло: проводить мастер-класс по какому либо искусству — в общем использовать любое своё хобби в коммерческих целях

Где будем продавать? Каждый зарегистрированный участник уровня PRO (1000 рублей) сооружает свой киоск на мастер-классе по столярному мастерству, нарисует вывеску перед началом мероприятия (обязательна помощь родителей). Будет ещё и розыгрыш с настоящими призами на самый красивый киоск (так что следует подготовиться заранее и продумать оформление флажки/ фонарики/ наклейки, ну и конечно же подготовить товар).
Но можно участвовать без ларька, пот тарифу MINI (300 рублей) — предоставят бочку/стол + участие в розыгрыше «самый интересный товар»

Адрес: гаражка и всё мероприятие будет проходить на парковке перед рестораном «Никольский», возле корпуса 532
Дата: 1 июня с 15 до 20 часов.

Кто будет покупать? Ваши друзья, соседи, другие дети пришедшие на мероприятие.Ведь помимо распродажи на празднике будет: музыка, гриль меню, аквагрим, анимация, конкурс рисунка, мастер-классы по детской йоге, капоэйре и танцам, ведущий, сладкая вата, мороженое, няни для малышей и другое

Регистрация и подробности — на сайте.

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Метки:
дети, микрорайон 5, распродажа, Nikol’sky
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