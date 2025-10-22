Благотворительная акция помощи котикам пройдет на маркете «Встреча» 25 - 26 октября

На осеннем маркете товаров ручной работы «Встреча» @vstrecha_market совместно с волонтерами из Команды помощи кошкам города Зеленоград @zel_priut_cats проведут благотворительную акцию помощи бездомным котикам. Мероприятие пройдёт 25 и 26 октября.

Команда помощи кошкам города Зеленоград существует уже 5 лет. За это время волонтёры помогли более ста животным — спасли, выходили и нашли им новые дома. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.

На фотографиях — котики, которые ищут дом. Давайте вместе согреваться добрыми делами! Может, именно вы сможете им помочь?

Как принять участие

  1. Приходите на маркет 25 и 26 октября, мы будем в ГЦ «Станция» с 11:00 до 20:00;
  2. Приносите подарки из списка нужд или пожертвуй любую сумму удобным способом;
  3. Выбирайте подарок ручной работы.

Список подарков, которым будут рады котики

  • Сухой и влажный корм для взрослых котиков марок Pro plan и Award;
  • Влажный корм для котят: Pro plan, Award, Royal Canin;
  • Глистогонные препараты для взрослых кошек: мильбемакс, милпразон, каниквантел;
  • Капли на холку от блох и клещей для взрослых кошек и котят: Селафорт, Stronghold, Inspector, Rolf 3D;
  • Картонные когтеточки и игрушки для кошек;
  • Комплексы, домики, лежанки, пластиковые переноски для котиков. Можно б/у в хорошем состоянии.

25 и 26 октября в фудмоле «Станция» с 11:00 до 20:00.
Улица Панфилова, 11

Метки:
благотворительность, гастрономический центр станция
