На осеннем маркете товаров ручной работы «Встреча» @vstrecha_market совместно с волонтерами из Команды помощи кошкам города Зеленоград @zel_priut_cats проведут благотворительную акцию помощи бездомным котикам. Мероприятие пройдёт 25 и 26 октября.
Команда помощи кошкам города Зеленоград существует уже 5 лет. За это время волонтёры помогли более ста животным — спасли, выходили и нашли им новые дома. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.
На фотографиях — котики, которые ищут дом. Давайте вместе согреваться добрыми делами! Может, именно вы сможете им помочь?
Как принять участие
- Приходите на маркет 25 и 26 октября, мы будем в ГЦ «Станция» с 11:00 до 20:00;
- Приносите подарки из списка нужд или пожертвуй любую сумму удобным способом;
- Выбирайте подарок ручной работы.
Список подарков, которым будут рады котики
- Сухой и влажный корм для взрослых котиков марок Pro plan и Award;
- Влажный корм для котят: Pro plan, Award, Royal Canin;
- Глистогонные препараты для взрослых кошек: мильбемакс, милпразон, каниквантел;
- Капли на холку от блох и клещей для взрослых кошек и котят: Селафорт, Stronghold, Inspector, Rolf 3D;
- Картонные когтеточки и игрушки для кошек;
- Комплексы, домики, лежанки, пластиковые переноски для котиков. Можно б/у в хорошем состоянии.
25 и 26 октября в фудмоле «Станция» с 11:00 до 20:00.
Улица Панфилова, 11
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Курсы подготовки к школе для детей, у которых русский не родной язык, открылись в Зеленограде Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости