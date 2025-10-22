На осеннем маркете товаров ручной работы «Встреча» @vstrecha_market совместно с волонтерами из Команды помощи кошкам города Зеленоград @zel_priut_cats проведут благотворительную акцию помощи бездомным котикам. Мероприятие пройдёт 25 и 26 октября.

Команда помощи кошкам города Зеленоград существует уже 5 лет. За это время волонтёры помогли более ста животным — спасли, выходили и нашли им новые дома. Котикам нужна регулярная помощь: оплата временного дома, корм, обследование, лечение и многое другое.

На фотографиях — котики, которые ищут дом. Давайте вместе согреваться добрыми делами! Может, именно вы сможете им помочь?