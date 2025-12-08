Более 20 животных будут ждать встречи со своими будущими семьями. Среди них не только взрослые кошки, но и молодые котики, которые мечтают провести праздники не в приюте, а в теплом и любящем доме.
На выставке вас ждут:
- Благотворительный маркет с уютными свечами, худи, брелками, открытками и другими милыми подарками;
- Стенд опеки — познакомьтесь с подопечными из приютов и стань другом на расстоянии;
- Сбор подарков для приютов: приносите корма, пледы, игрушки — ваши дары согреют тех, кто так нуждается в помощи;
- Аквагрим для детей — праздничное настроение для всей семьи. (с 13:00 до 16:00).
Ярмарка пройдёт в ТЦ «Столица», к2309 (2 этаж), 13 декабря (суббота) 13:00 — 19:00.
Организаторы просят взять с собой паспорт для оформления договора ответственного содержания.
Пусть Новый год станет началом счастливой истории для этих животных.
