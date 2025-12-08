Проект «Встреча» традиционно соберет в одном месте самых лучших мастеров Зеленограда, которые собственными руками приготовили для жителей нашего города душевные подарки к новому году.
Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, украшения, керамику, аксессуары из кожи, посуду из дерева, игрушки, декор для дома, одежду с росписью, тёплые вязаные изделия, новогодний декор, композиции из ели, чай и сладости.
Развлекательная программа для гостей:
- Новогодняя фотозона и DJ
- Мастер классы по новогоднему декору для взрослых и детей
- Беспроигрышная лотерея от партнеров
- Вкусные подарки от ГЦ «Станция»
- Благотворительная акция помощи котикам
- Всем гостям маркета скидка 10% на корнеры ГЦ «Станции»
Будем пить какао, мастерить новогодние игрушки, наслаждаться ароматом елочек и покупать подарки для всей семьи
20-21 декабря с 11:00—20:00 в гастрономическом центре «Станция» (улица Панфилова, дом 11)
