Встречайте на маркете: ароматы для дома, косметику, украшения, керамику, аксессуары из кожи, посуду из дерева, игрушки, декор для дома, одежду с росписью, тёплые вязаные изделия, новогодний декор, композиции из ели, чай и сладости.

Развлекательная программа для гостей:

Новогодняя фотозона и DJ

Мастер классы по новогоднему декору для взрослых и детей

Беспроигрышная лотерея от партнеров

Вкусные подарки от ГЦ «Станция»

Благотворительная акция помощи котикам

Всем гостям маркета скидка 10% на корнеры ГЦ «Станции»

Будем пить какао, мастерить новогодние игрушки, наслаждаться ароматом елочек и покупать подарки для всей семьи

20-21 декабря с 11:00—20:00 в гастрономическом центре «Станция» (улица Панфилова, дом 11)