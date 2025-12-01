Занятия проводят профессиональные тренеры. Обучат базовым элементам фигурного катания. Занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже уверенно стоит на льду. Продолжительность занятия — около одного часа.

Приходить нужно со своими коньками. Советуют также взять воду и защиту (шлем и наколенники). Если вы не сможете прийти, просят отменить запись, чтобы дать возможность позаниматься другим.

Адреса катков и ссылки для регистрации: