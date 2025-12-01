Расписание занятий для взрослых и детей от 10 лет:
- вторник, среда, четверг, пятница и воскресенье: 17:30, 18:45 и только для взрослых в 20:00;
- суббота: 10:00, 11:15 и только для взрослых в 12:30.
Занятия проводят профессиональные тренеры. Обучат базовым элементам фигурного катания. Занятия подойдут как новичкам, так и тем, кто уже уверенно стоит на льду. Продолжительность занятия — около одного часа.
Приходить нужно со своими коньками. Советуют также взять воду и защиту (шлем и наколенники). Если вы не сможете прийти, просят отменить запись, чтобы дать возможность позаниматься другим.
Адреса катков и ссылки для регистрации:
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Ушел из жизни Борис Андреевич Лаврентьев: выдающийся педагог, создатель творческих коллективов и первый директор зеленоградского Дворца культуры Новости
5 декабря группа «Воскресение» выступит в КЦ «Зеленоград» в рамках тура «Первый акустический тур» Реклама
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Обкатка нового поезда «Москва-2026» началась в метро — после испытаний он выйдет на зеленую ветку Новости
Специализированный магазин детских колясок и автокресел открылся в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
Спортсмены старшего возраста из Зеленограда завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ Новости
Московский зоопарк рассказал о состоянии животных, изъятых на выставке в Зеленограде: часть — в тяжелом состоянии Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Селезень с поврежденным крылом замерзает на маленьком пруду у корпуса 856 за лесом. Спасатели из Московского зоопарка пока не могут его поймать — возможно, получится у жителей Новости
Сеть лечебно-диагностических медицинских центров «338», «1506», «340» — Болят суставы? Запишитесь к ревматологу! Реклама