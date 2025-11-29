Участникам предлагают «раскачать мозг», решая математические задачи и головоломки в дружеской и спокойной обстановке. На занятиях планируют разбирать нестандартные задачи, логические упражнения, простую и прикладную математику — с упором не на школьную программу, а на тренировку мышления и памяти.

Прямой доказанной связи между занятиями математикой и предотвращением болезни Альцгеймера сейчас нет. Однако клинические исследования с участием людей старше 55-60 лет показывают, что регулярные умственные нагрузки — чтение, решение логических и арифметических задач, тренировка памяти и внимания — улучшают когнитивные функции и могут замедлять возрастное снижение.

В рандомизированных программах, где пожилые ежедневно выполняли простые вычисления и задания на чтение, участники показывали лучшие результаты тестов на память, внимание и работу лобных долей мозга по сравнению с контрольными группами.

Крупные наблюдательные исследования также фиксируют: люди, которые в старшем возрасте чаще занимаются интеллектуальными хобби, реже сталкиваются с деменцией.

Поэтому регулярные занятия математикой и головоломками рассматриваются специалистами как один из доступных способов поддерживать мозг в тонусе и потенциально снижать риск когнитивных нарушений.

Занятия будут проходить каждый понедельник в 13:00 в Центре московского долголетия «Силино» в корпусе 1106. Клуб ведёт преподаватель Юрий Титов. Запись и справки по телефону Центра 8-936-281-76-14

Новости 11-го микрорайона