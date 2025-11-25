Выступит Сергей Осокин — аккордеонист-виртуоз, лауреат всероссийских и международных конкурсов, исполняющий академические, джазовые и камерные программы.
В программе — произведения в жанрах джаза, мюзета и танго, созданные композиторами разных эпох. Прозвучат сочинения Астора Пьяццоллы, Ришара Гальяно, Курта Вайля, Фредерика Шопена, Дюка Эллингтона.
Концерт состоится в пятницу, 28 ноября, в 18:30 в большом зале Детской музыкальной школы имени Мусоргского (улица Юности, дом 7)
Вход свободный.
