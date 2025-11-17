Водевиль от авторов «12 стульев» обещает много шуток и танцев, легкое настроение и яркий финал. Сюжет вращается вокруг свадьбы москвички Наты, которая решила улучшить жилищные условия удачным замужеством — однако торжественный день оборачивается чередой непредсказуемых событий.

Постановку Московского нового драматического театра привезут в рамках проекта «Арт-обмен», который знакомит зрителей «Ведогонь-театра» с работами ведущих коллективов и режиссеров.

«Сильное чувство» — одна из ранних пьес Ильи Ильфа и Евгения Петрова, написанная в начале 1930-х годов, когда авторы уже были известны по фельетонам, но ещё не стали классиками сатиры. В отличие от «Двенадцати стульев» и «Золотого телёнка» она не была экранизирована — поэтому произведение долго оставалось на периферии внимания и действительно остается малоизвестным.

Постановки по «Сильному чувству» — редкость, поэтому приезд спектакля в Зеленоград — возможность увидеть текст Ильфа и Петрова, который почти не звучал со сцены последние десятилетия.