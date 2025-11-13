Среди работ есть и зеленоградские пейзажи: «Штыки» Елизаветы Сивченко, «У деревни Крюково» Максима Кузнецова, «9 мая. Крюково» Марии Дорониной.

А также работы других молодых авторов: «Прощание» и «На защиту Москвы» Елизаветы Кустовой, «Портрет неизвестного героя» Таисии Буровой, «Детство, опалённое войной» Ксении Чиченевой и другие.

На сайте библиотеки выставка почему-то не анонсирована, и рядом с картинами нет пояснительных табличек. По словам сотрудников, экспозиция продлится до середины декабря.

Организатор выставки и фестиваля — Фонд «АИСТ». Кроме выставки, во время фестиваля проведут серию образовательных мероприятий: мастер-классы по художественным техникам и семинары по работе с нейросетями. Работы на фестиваль будут принимать ещё год.

Подробнее — на сайте фонда.