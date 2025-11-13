Спектакль «Воскресение» в постановке питерского Александринского театра создан по мотивам одноимённого романа Толстого с элементами других произведений писателя: «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и «Записок сумасшедшего». В центре действия — история Дмитрия Нехлюдова, человека, который пытается искупить старую вину и найти смысл жизни.

Режиссёр показывает Толстого как современного автора, ставя вопросы о совести, ответственности и внутреннем «воскрешении» человека.

Киноверсию премьеры спектакля по мотивам последнего романа Толстого покажут в Зеленограде в пятницу, 21 ноября, в кинотеатре ТЦ «Иридиум» (Крюковская площадь, 1).

Билеты — на сайте проекта «Театр в кино».