Благотворительный концерт в поддержку девочки с пороком сердца пройдет в Солнечногорске — 14 ноября 14 ноября 17:30

Средства, собранные на концерте «Спаси сердце Маши», пойдут на лечение четырехлетней Маши Постной, у которой диагностирован тяжелый врожденный порок сердца.

У девочки сформировалась только правая половина сердца, а кровоток проходит через одно легкое. Из-за этого Маша быстро устает, не может долго гулять и живет с сатурацией около 80%. Помочь может только сложная операция в Америке. Стоимость лечения — 29 миллионов рублей, из которых осталось собрать 4,6 миллиона рублей.

Маша мечтает о друзьях, прогулках и будущем. Узнать больше о сборе и поддержать семью можно в официальной группе — там же есть реквизиты для перевода пожертвований.

В программе концерта — выступления актрисы Марины Барсуковой («Фишер»), Ларисы Шахворостовой («Чемпион мира»), актера Александра Силаева («Ольга»). Также выступят вокальные коллективы: дуэт «БратСестра», ансамбль «Славница», вокальная студия «Solo», ансамбль «Солнышко» и другие.

Помимо выступлений, будет проведена благотворительная ярмарка — средства, вырученные от продажи, пойдут на лечение девочки.

Благотворительный концерт пройдет в четверг, 14 ноября, в Доме культуры «Лепсе».

Начало ярмарки — в 17:30, концерта — в 18:30. Билеты — 550 рублей (при покупке от 3-х штук — 370 рублей), доступны по ссылке.

Из Зеленограда можно добраться автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до станции «Подсолнечная» или на машине по Ленинградскому или Пятницкому шоссе.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, концерты, благотворительность, концерт
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Грузовик сбил ребенка на повороте с Центрального проспекта в 3-й микрорайон Новости
Две обычные электрички МТППК переведут в «экспрессы» с 5 ноября Новости
Музыкальный спектакль «Каштанка» — 22 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
Все работы в новом сквозном проезде между Центральным и Московским проспектами планируют завершить до 15 ноября Новости
Заслуженный деятель электронной промышленности, ученый, изобретатель, сооснователь компании «Орга Зеленоград» Александр Нагин скончался на 77-м году жизни Новости
Загородные дома от 20 000 рублей/кв.метр под Зеленоградом Реклама
Концерт детского фольклорного ансамбля «Шаркунок» — познакомьтесь с традиционной культурой Рязанской области Афиша
На платную парковку в Зеленограде и большей части Москвы действует абонемент Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Новый скейтпарк открылся на Сосновой аллее: первые райдеры уже тренируются Новости
Пожарные жалуются на автомобили во дворах: они мешают тушению пожаров, но наказание минимальное Новости
Ресторан-пивоварня «Хмельной кабан» приглашает гостей! Реклама
Электробус на маршруте е41 будут тестировать полгода, а заряжать на зеленоградской площадке Новости
Возле станции Крюково появились Дед Мороз и Снегурочка. Большинству читателей «Зеленоград.ру» это не понравилось Новости
В корпусе 813 снова открылся легендарный зал бокса! Реклама
МФЦ закроют для ремонта на целый год в 8-м микрорайоне Новости
Бесплатные занятия по настольному теннису предлагают для зеленоградцев 55+ Новости
Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис Реклама
Закончено благоустройство Заречной улицы в 17-м микрорайоне Новости
Стендапер Нурлан Сабуров выступит в Зеленограде — 28 ноября в ДК Афиша
Спектакль-сказка «Приключения Чиполлино» — 9 ноября в КЦ «Зеленоград» (ДК) Реклама
В Брехово нечистоты заливают жилой комплекс. Заменить оборудование не могут из-за судов с застройщиком Новости
Клиенты нового спорткомплекса «Горизонт» жалуются на грязь и неудобный проход. Особенно сложно инвалидам, которые там занимаются Новости
«Зеленоград Сервис»: по-настоящему качественный ремонт квартир и санузлов под ключ Реклама
Пешеходное ограждение снова разлетелось после ДТП — такие конструкции уже становились причиной гибели ребёнка Новости
Школа в Менделеево закрывается с ноября на капитальный ремонт. Средние и старшие классы будут учиться в две смены Новости
Мультистудия маникюра и эстетического ухода в Зеленограде Реклама
Грандиозная премьера осени: «Кошки. Часть 2» в Культурном центре «Зеленоград» Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру