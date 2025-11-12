Средства, собранные на концерте «Спаси сердце Маши», пойдут на лечение четырехлетней Маши Постной, у которой диагностирован тяжелый врожденный порок сердца.

У девочки сформировалась только правая половина сердца, а кровоток проходит через одно легкое. Из-за этого Маша быстро устает, не может долго гулять и живет с сатурацией около 80%. Помочь может только сложная операция в Америке. Стоимость лечения — 29 миллионов рублей, из которых осталось собрать 4,6 миллиона рублей.

Маша мечтает о друзьях, прогулках и будущем. Узнать больше о сборе и поддержать семью можно в официальной группе — там же есть реквизиты для перевода пожертвований.

В программе концерта — выступления актрисы Марины Барсуковой («Фишер»), Ларисы Шахворостовой («Чемпион мира»), актера Александра Силаева («Ольга»). Также выступят вокальные коллективы: дуэт «БратСестра», ансамбль «Славница», вокальная студия «Solo», ансамбль «Солнышко» и другие.

Помимо выступлений, будет проведена благотворительная ярмарка — средства, вырученные от продажи, пойдут на лечение девочки.

Благотворительный концерт пройдет в четверг, 14 ноября, в Доме культуры «Лепсе».

Начало ярмарки — в 17:30, концерта — в 18:30. Билеты — 550 рублей (при покупке от 3-х штук — 370 рублей), доступны по ссылке.

Из Зеленограда можно добраться автобусом 312 от Крюково, электричкой от Крюково до станции «Подсолнечная» или на машине по Ленинградскому или Пятницкому шоссе.