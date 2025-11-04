8 ноября с 11:00 до 14:00 на площади Юности пройдет благотворительная акция «Добромобиль». Это уже седьмой сбор помощи для подопечных зеленоградского фонда «Ника», организуемый в поддержку бездомных животных.
Горожане смогут передать корма, витамины и средства ухода для животных. Особенно востребованы сухие и влажные корма для кошек и собак, лакомства, ветпрепараты, пеленки, бинты и антисептики.
Сам фонд помощи бездомным животным «Ника» опубликовал перечень наиболее необходимых вещей для своих подопечных.
- гастрокорма для кошек — в приютах много животных на лечении, поэтому требуются специальные сухие и влажные корма;
- консервы для собак — запасы подходят к концу;
- хозяйственные и зоотовары — в том числе медицинская термосумка для перевозки вакцин и лекарств между приютами, а также клетки для кошек размеров S и M, используемые на выставках;
- лекарства: стерофундин или йоностерил 500 мл, Кеппра 250 и 500 мг, Паглюферал 1, 2 и 3
Для этого оформите заказ через Ozon с доставкой в пункт выдачи рядом с офисом фонда в корпусе 317Ас1 в Зеленограде (код для получения заказа можно отправить в телеграм-аккаунт crazyjulya007).
Все важные товары, которые можно заказать с доставкой, собраны по ссылке.