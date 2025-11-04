8 ноября с 11:00 до 14:00 на площади Юности пройдет благотворительная акция «Добромобиль». Это уже седьмой сбор помощи для подопечных зеленоградского фонда «Ника», организуемый в поддержку бездомных животных.

Горожане смогут передать корма, витамины и средства ухода для животных. Особенно востребованы сухие и влажные корма для кошек и собак, лакомства, ветпрепараты, пеленки, бинты и антисептики.

Сам фонд помощи бездомным животным «Ника» опубликовал перечень наиболее необходимых вещей для своих подопечных.