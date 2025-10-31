Это одна из самых узнаваемых опер в мире — даже те, кто никогда не бывал в оперном театре, наверняка слышали мелодию из неё хотя бы в рекламе или рингтоне.

Созданная по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» история куртизанки Виолетты, её любви и жертвы — это драма, в которой сочетаются блестящая музыка, сильные эмоции и красота классической сцены. Постановка театра «Геликон-Опера» впечатляет масштабом и современным звучанием — всё это можно будет увидеть в высоком качестве на большом экране.

Если вы давно хотели прикоснуться к великой музыке, но не решались идти в оперный театр — это отличный повод начать.